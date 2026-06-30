Слухи: Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса

01.07.2026, MForum.ru

Samsung готовится к презентации нового поколения складных смартфонов. В преддверии мероприятия в сеть попали подробные спецификации Galaxy Z Fold8. Как сообщает авторитетный инсайдер Ахмед Квайдер, модель станет первым представителем линейки с принципиально новым форм-фактором. Она получит более широкий корпус с соотношением сторон внутреннего экрана 4:3, приближенным к планшетному формату.

Внутренний дисплей Z Fold8 выполнен по технологии Dynamic AMOLED 2X и имеет диагональ 7.6 дюймов. Внешний экран, в свою очередь, получил диагональ 5.5 дюймов и соотношение сторон 16:10. Обе панели поддерживают частоту обновления 120 Гц.

Габариты устройства также претерпели изменения: в сложенном состоянии его толщина составляет 9.7 мм, а в раскрытом — всего 4.5 мм. Вес смартфона при этом уменьшился до 201 грамма, что делает его легче всех предыдущих моделей серии. В основе аппаратной платформы лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, выполненный по 3-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти составит 12 ГБ, а встроенной — до 1 ТБ.

Тыльная камера представлена двумя 50-мегапиксельными модулями: основным с диафрагмой f/1.8 и сверхширокоугольным с диафрагмой f/1.9. Фронтальные камеры, расположенные на внешнем и внутреннем экране, получили 10-мегапиксельные сенсоры.

Ёмкость аккумулятора, согласно утечке, составит 4800 мАч, что на 400 мАч больше, чем у предшественника. При этом поддержка быстрой зарядки возрастёт до 45 Вт. Кроме того, по данным других источников, в устройстве будет установлен на 5000 мАч, что станет самым большим показателем в истории линейки Fold.

Официальная презентация смартфона, как ожидается, пройдёт на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне 22 июля.