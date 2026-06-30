Слухи: Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса

MForum.ru
01.07.2026,
Samsung готовится к презентации нового поколения складных смартфонов. В преддверии мероприятия в сеть попали подробные спецификации Galaxy Z Fold8. Как сообщает авторитетный инсайдер Ахмед Квайдер, модель станет первым представителем линейки с принципиально новым форм-фактором. Она получит более широкий корпус с соотношением сторон внутреннего экрана 4:3, приближенным к планшетному формату.
Внутренний дисплей Z Fold8 выполнен по технологии Dynamic AMOLED 2X и имеет диагональ 7.6 дюймов. Внешний экран, в свою очередь, получил диагональ 5.5 дюймов и соотношение сторон 16:10. Обе панели поддерживают частоту обновления 120 Гц.
Габариты устройства также претерпели изменения: в сложенном состоянии его толщина составляет 9.7 мм, а в раскрытом — всего 4.5 мм. Вес смартфона при этом уменьшился до 201 грамма, что делает его легче всех предыдущих моделей серии. В основе аппаратной платформы лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, выполненный по 3-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти составит 12 ГБ, а встроенной — до 1 ТБ.
Тыльная камера представлена двумя 50-мегапиксельными модулями: основным с диафрагмой f/1.8 и сверхширокоугольным с диафрагмой f/1.9. Фронтальные камеры, расположенные на внешнем и внутреннем экране, получили 10-мегапиксельные сенсоры.
Ёмкость аккумулятора, согласно утечке, составит 4800 мАч, что на 400 мАч больше, чем у предшественника. При этом поддержка быстрой зарядки возрастёт до 45 Вт. Кроме того, по данным других источников, в устройстве будет установлен на 5000 мАч, что станет самым большим показателем в истории линейки Fold.
Официальная презентация смартфона, как ожидается, пройдёт на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне 22 июля.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
30.06.2026. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243
30.06.2026. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
26.06.2026. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите
24.06.2026. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии
17.06.2026. Vivo T5 Lite 5G – бюджетный долгожитель с АКБ 6500 мАч и экраном 120 Гц
16.06.2026. Официально раскрыты камеры и дисплеи Vivo X Fold 6
11.06.2026. Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе
09.06.2026. Samsung Galaxy Z Flip 8 сохранит региональное разделение чипов — Exynos 2600 vs Snapdragon 8 Elite Gen 5
09.06.2026. Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen
05.06.2026. Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100
03.06.2026. iPhone Ultra получит испарительную камеру и жидкометаллический шарнир
02.06.2026. Huawei nova 16 Ultra – 200 МП камера, 7000 мАч, 100 Вт и IP69 за $69
01.06.2026. Samsung продолжает радовать владельцев бюджетных смартфонов своевременными обновлениями
29.05.2026. Vertu Alphafold – самый дорогой складной смартфон года — от 6880 долларов
29.05.2026. Xiaomi 17T и 17T Pro – Leica-камеры, большие батареи и 144 Гц от €749
28.05.2026. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515
28.05.2026. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s
27.05.2026. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27
20.05.2026. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05.2026. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
01.07. Перспективы строительства в России производства пластин с поддержкой техпроцессов 55-40 нм
01.07. На пути к отечественной САПР микроэлектроники - компания «Аквариус» показала базовую версию топологического редактора
01.07. Связь на реке. Билайн развернул 5 новых БС на берегах Волги в Чувашии
30.06. Япония ставит перед собой задачу взять не менее 30% рынка микросхем для физического ИИ к 2040 году
30.06. Полупроводниковая промышленность сталкивается с дефицитом поставок CO₂ - еще один фактор повышения цен
30.06. Можно ли заработать на разработках и патентах – опыт InterDigital
30.06. Китай, вероятно, уже захватил лидерство в области ИИ
30.06. В США продолжили выделение частот операторам связи
30.06. Компания Rocket Lab договорилась о поглощении компании Iridium за $8 млрд
30.06. МегаФон ускорил мобильный интернет в СНТ Ставропольского края
30.06. МТС запустила переводы в Сербию с выдачей наличных для физлиц
30.06. В Тамбове появился пост системы экомониторинга – пока что в рамках пилотного проекта МТС
29.06. Samsung и SK Hynix возглавят проект поддержки развития ИИ в Южной Корее с объемом инвестиций в $1 трлн
29.06. Элемент запустит кристальное производство силовых полупроводников в 2028 году
29.06. ИИ пришел, чтобы остаться: генеративные модели – инструмент современных творцов
01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса
01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243
01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных
30.06. Samsung Galaxy M47 со Snapdragon 6 Gen 3 и батарея 6000 мАч за $243
30.06. Motorola Moto Pad 70 Pro – Snapdragon 8s Gen 4, 144 Гц и батарея 10 200 мАч за $430
29.06. Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением
29.06. Redmi 17C – ультрабюджетник с 120 Гц и Helio G81 Ultra за $117
26.06. Samsung Galaxy A27 5G – дизайн без «капли», Snapdragon вместо Exynos и спорный компромисс в защите
26.06. Oppo Reno16 и Reno16 Pro выходят на глобальный рынок – процессоры слабее, батареи меньше, но камеры и защита остались
26.06. Lava Smart 4 Plus – бюджетный 4G-смартфон с Unisoc 9863A за 106 долларов
25.06. Tecno EllaClaw – AI-агент теперь управляет приложениями и системой
25.06. Honor готовит смартфон с батареей на 14 000 мАч
24.06. Samsung Galaxy M47 5G готовится к релизу в Индии
24.06. Realme P4x 4G – 8000 мАч, 120 Гц и обновлённый дизайн за $195
24.06. Nothing Phone (4b) выйдет 7 июля
23.06. Tecno Camon 50 Slim – тонкий корпус 6.39 мм, AMOLED 144 Гц и IP69G
23.06. AI+ Nova 2 Neo 5G и Nova 2 Pro 5G – два бюджетных 5G-смартфона для Индии
23.06. Honor X80 Pro Max официально представлен в Китае – АКБ 11 000 мАч, 10 000-нитный экран и цена от $250
22.06. HMD Luma2 – бюджетный смартфон с 120 Гц и 6000 мАч
22.06. Lenovo Tab Plus Gen 2 – обновлённый планшет с мощным звуком и большим экраном