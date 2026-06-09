Слухи: Samsung Galaxy S27 Pro будет на уровне Ultra, но без S Pen

MForum.ru
09.06.2026,
Согласно свежим утечкам, Samsung готовит сразу четыре модели в линейке Galaxy S27, которая дебютирует в январе: стандартный S27, S27+, S27 Ultra и новый S27 Pro. Последний, как сообщается, должен стать уменьшенной версией Ultra, но без поддержки стилуса S Pen.
Ранее уже предполагалось, что Pro-модель получит 6.47-дюймовый дисплей, ту же основную и сверхширокоугольную камеры, что и Ultra, но с другим телефото-модулем.
Теперь же стали известны детали о ёмкости аккумулятора. Учитывая меньшие размеры, многие ожидали, что батарея будет урезана. Однако, судя по последним данным инсайдера из X, отказ от S Pen позволил освободить место для более ёмкой батареи.
Согласно слухам, Galaxy S27 Pro получит аккумулятор на 5000 мАч. Для современных китайских флагманов это скромный показатель (там уже стандартом становятся 5500-6500 мАч), но для Samsung это привычная цифра. Для сравнения, нынешний Galaxy S26 Ultra имеет ровно такую же ёмкость. Более того, предполагается, что и S27 Ultra, вероятно, сохранит АКБ емкостью 5000 мАч
Утечка звучит логично: Samsung традиционно осторожна с увеличением ёмкости батарей в своих флагманах (критикуемый многими 5000 мАч тянется уже несколько поколений). И тот факт, что компания смогла втиснуть 5000 мАч в компактный корпус S27 Pro — это инженерное достижение (пусть и за счёт отказа от слота для стилуса).
Теперь главная интрига — насколько удачным будет компромисс? Если S27 Pro предложит почти ту же автономность, что и Ultra, но в удобном корпусе и с топовыми камерами, это может стать хитом для тех, кому S Pen безразличен. Однако стоит дождаться официальных данных — в мире утечек всегда возможны сюрпризы. Следующий Galaxy Unpacked намечен на январь 2027 года.
© Антон Печеровый,
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