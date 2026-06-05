Анонсы: Vivo X300 FE Global Edition – компактный флагман с Zeiss-камерой и скидкой $100

MForum.ru
05.06.2026,
Vivo тихо выпустила глобальную версию X300 FE, которую сейчас предлагает сниженной цене. Устройство сочетает производительность флагманского уровня, компактный дизайн, камеры Zeiss и большую батарею.
Розничная цена — 999 долларов, но сейчас действует скидка 100 долларов. Доступна одна конфигурация: 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Устройство поставляется с глобальной поддержкой ПО.
Vivo X300 FE Global Edition оснащён 6.31-дюймовым 1.5K AMOLED-экраном с частотой 120 Гц. Пиковая яркость достигает 5000 нит — для отличной видимости на солнце. Компактный размер понравится тем, кто устал от «лопат».
Базируется Vivo X300 FE Global Edition на Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм) в паре с 12 ГБ LPDDR5X RAM и накопителем UFS 4.1 на 512 ГБ. Этого хватит для любых игр и приложений.
Тройная основная камера включает 50-мегапиксельный модуль с OIS, 8-мегапиксельный ультраширик и 50-мегапиксельный перископический телевик Zeiss с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера — 50 МП. Ожидаем отличное качество фото, особенно портретов и зума.
Аккумулятор — 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт (проводной) и 40 Вт (беспроводной). Работает смартфон под управлением OriginOS 6.0 на базе Android 16.
Vivo X300 FE Global Edition — это, по сути, мини-флагман. Компактный 6.31-дюймовый экран (редкость в 2026 году), флагманский Snapdragon 8 Gen 5, 50-мегапиксельный перископ Zeiss с 3-кратным зумом, 6500 мАч батарея с 90 Вт и 40 Вт беспроводной зарядкой
Новинка вполне подойдёт фанатам компактных флагманов (6.3 дюйма и меньше), которые хотят получить отличную камеру с оптическим зумом (3x перископ —редкость в компактных телефонах). Так же аппарат будет интересен тем, кто ценит автономность (6500 мАч). Глобальная версия предлагается с поддержкой Google-сервисов (OriginOS, но с сервисами). Цена 899 долларов (со скидкой) — очень конкурентна. Оригинальная цена 999 долларов — тоже неплохо, но со скидкой гораздо привлекательнее.
Основной минус – OriginOS 6.0 (в целом не хуже OxygenOS или чистого Android), который у некоторых пользователей может вызывать неприятие. Но в целом, Vivo X300 FE Global Edition — один из лучших компактных флагманов на рынке в 2026 году. Если вам нужен небольшой мощный телефон с отличной камерой и долгим временем работы, это отличный выбор. Особенно если не хочется покупать Samsung Galaxy S26 или iPhone 17.
© Антон Печеровый,
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