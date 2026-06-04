Слухи: Vivo готовит три модели Y500 и V70 Lite 4G

MForum.ru
04.06.2026,
Vivo, похоже, готовит к выпуску сразу три глобальные модели под названием Y500. Они имеют номера V2627, V2634 и V2635 и только что прошли сертификацию Bluetooth SIG. Других подробностей процесс сертификации не раскрыл: известно лишь, что все три телефона поддерживают Bluetooth
Зачем Vivo понадобилось три разных устройства с одинаковым именем — загадка. Возможно, это варианты для разных рынков (Европа, Индия, Юго-Восточная Азия), различающиеся поддерживаемыми диапазонами частот или объёмом памяти. Либо это версии 4G/5G, отличающиеся процессорами. Интрига сохраняется.
Одновременно Bluetooth SIG сертифицировал и V70 Lite 4G — устройство, которое ранее прошло FCC в начале мая. Он присоединится к расширяющемуся семейству V70. V70 Lite 4G получит батарею на 8000 или 8100 мАч (в зависимости от источника) и будет предлагаться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.
Vivo продолжает наращивать присутствие в бюджетном и среднебюджетном сегментах. Выпуск трёх моделей Y500 с одинаковым названием, но разными номерами — необычный шаг. Возможно, компания планирует выпустить Y500 в трёх версиях: базовая (4G), Plus (5G) и Pro (с улучшенными камерами или батареей). Или это региональные варианты. Дождёмся официального анонса.
V70 Lite 4G с батареей 8000+ мАч — ещё один «долгожитель» в линейке Vivo. Учитывая, что стандартный V70 имеет 7000 мАч (модель 2025 года), Lite-версия с 8000 мАч — это приятный сюрприз. Правда, 4G вместо 5G. Но для многих рынков 4G всё ещё актуален (Африка, Латинская Америка, части Азии). 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти — хороший объём для бюджетника.
Ждём официального анонса. Судя по сертификациям, глобальный запуск Y500 (трёх версий) и V70 Lite 4G состоится в ближайшие недели. Возможно, на одном мероприятии. Vivo продолжает агрессивно расширять присутствие на развивающихся рынках, где важны автономность и цена.
Y500 и V70 Lite 4G — ещё два кирпичика в этой стратегии. Успех будет зависеть от финальной цены. Если V70 Lite 4G будет стоить около 150-200 долларов, он может стать бестселлером в Индии, Индонезии, Нигерии. Если цена поднимется до 250+, конкуренты с 5G и AMOLED-экранами будут привлекательнее.
© Антон Печеровый,
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