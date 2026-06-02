Микроэлектроника: Micron увеличивает заявленные инвестиции в США до $250 млрд

10.07.2026, MForum.ru

Компания Micron Technology представила планы наращивания инвестиций в производство чипов памяти в США с $200 млрд до более $250 млрд до 2035 года, что в компании объясняют растущим спросом на микросхемы памяти в эпоху ИИ. А заодно в компании красиво связали эту цифру с 250-летием США.

Это добавляет к ранее анонсированным планам еще $50 млрд. Все эти средства, что принципиально важно, должны быть вложены в стране. Так промышленные гиганты США участвуют в программе решоринга производства и восстановления производственных возможностей США.

Micron заявила, что рост инвестиций поддержит ее долгосрочную цель – нарастить выпуск доли DRAM, производимой в стране до 40%, и создать новые рабочие места для американцев.

Компания Micron сообщила, что строительство нового производства в Клей, Нью-Йорк идет с опережением на квартал относительно ранее запланированных сроков, площадка уже готова и строители перешли к «вертикальному строительству». Кроме того, компания работает над расширением производства в штатах Айдахо (две фабрики в Бойсе) и Вирджиния. Ожидается, что эти проекты создадут в общей сложности более 90 тысяч рабочих мест, из них 50 тысяч в штате Нью-Йорк, 9 тысяч из них – прямые рабочие места на производстве в Клей.

Эти события стоит рассматривать не изолированно, а в рамках других схожих событий. На днях правительство Южной Кореи объявило, что два основных конкурента американской Micron, то есть компании Samsung Electronics и SK Hynix возглавят программу инвестиций в развитие полупроводников и ИИ в стране в размере $1 трлн. Samsung и SK Hynix вместе инвестируют примерно $518 млрд в строительство заводов по производству чипов. Отдельно другие конгломераты (SK Group, GS Group, Naver) планируют вложить около $356 млрд в центры обработки данных. Так что планируемые инвестиции Micron - примерно на уровне инвестиций основных конкурентов этой компании.

Кроме того, Micron выделит еще $3 млрд, которые пойдут на «укрепление цепочки поставок полупроводников в США». В частности, Micron предоставит стратегическую поддержку в размере $500 млн тайваньской компании GlobalWafers для развития производства кремниевых пластин в штате Техас. Компании заключили 10-летнее соглашение о предоставлении Micron доступа к значительной доле мощностей GlobalWafers по производству кремниевых пластин для поддержки долгосрочных производственных планов и укрепления экосистемы полупроводникового производства в США.

Еще один пример из США - активностей по наращиванию производственных мощностей, выстраиванию и замыканию производственных цепочек внутри США и формированию долгосрочных партнерств между участниками цепочек поставок, своего рода, консолидации рынка.

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