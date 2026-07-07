Интернет с орбиты: SpaceX Gen3 - все более грандиозная программа

MForum.ru
10.07.2026,
Очередная заявка Space X в FCC США в очередной раз обостряет вопросы в отношении все более дефицитного общепланетарного ресурса – орбитальных позиций, который сейчас "захватывают" США. Но также это означает, что во всех странах, которые не видят проблемы в использовании услуг американского глобального бизнеса низкоорбитальной связи – мобильный интернет станет повсеместно доступным.
Space X подала в FCC заявку на развертывание спутниковой группировки Starlink третьего поколения – Gen3. Речь идет о до 100 тысяч аппаратов – почти в 10 раз больше текущей группировки (более 10 тысяч спутников).
Параметры спутников Gen3:
Ключевой фактор возможного и вероятного успеха этого проекта – наличие многоразовой ракеты класса Starship. Одноразовые и маломощные ракеты (и батуты) развертывание такого проекта не обеспечат.
Обратим внимание на дополнительное «снижение» орбит, что снижает задержку распространения сигнала, улучшает энергетический бюджет каналов земля-орбита.
Из сложностей – усложнится частотное планирование, растет риск столкновений спутников, что потребует роста вычислительных возможностей и усложнит алгоритмы. От спутников потребуется чаще маневрировать. Потребуется повысить их энерговооруженность (читай - площадь солнечных батарей и их к.п.д.)
Если сравнивать новые спутники Gen3 Space Mobile и BlueBird Block2 AST SpaceMobile, то первые будут весить примерно в 2.5-3 раза меньше. Это отражает разницу в концепциях, у SpaceX ставка сделана на плотную группировку относительно компактных аппаратов, а у AST SpaceMobile – на сравнительно небольшую группировку аппаратов с огромными антеннами для охвата одновременно больших зон.
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теги: спутниковая связь низкоорбитальная спутниковый интернет низкоорбитальные группировки интернет с орбиты SpaceX
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