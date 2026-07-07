Интернет с орбиты: SpaceX Gen3 - все более грандиозная программа

MForum.ru

Интернет с орбиты: SpaceX Gen3 - все более грандиозная программа

10.07.2026, MForum.ru

Очередная заявка Space X в FCC США в очередной раз обостряет вопросы в отношении все более дефицитного общепланетарного ресурса – орбитальных позиций, который сейчас "захватывают" США. Но также это означает, что во всех странах, которые не видят проблемы в использовании услуг американского глобального бизнеса низкоорбитальной связи – мобильный интернет станет повсеместно доступным.

Space X подала в FCC заявку на развертывание спутниковой группировки Starlink третьего поколения – Gen3. Речь идет о до 100 тысяч аппаратов – почти в 10 раз больше текущей группировки (более 10 тысяч спутников).

Параметры спутников Gen3:

  • около 2-2.5 тонн каждый (у V2 Mini – примерно 800 кг);
  • орбиты 323-327.5 км и 473-477.5 км с наклонениями от 26° до 96,9° ;
  • связь: активные ФАР с электронным управлением лучом, цифровая обработка сигнала, оптические (лазерные) линии межспутниковой связи;
  • частоты: поддержка используемых Starlink частот в Ku-, Ka-, V- и E-диапазонах, а также в более высоких диапазонах, которые планируется задействовать, прежде всего, для межспутниковой связи. В отношении этих частот в источниках есть расхождения. Одни из них пишут о W- (IEEE 75-110 ГГц) и D- (IEEE 110-170 ГГц) диапазонах, в других говорится о диапазоне 92-275 ГГц, то есть еще и о G- (IEEE 140-220 ГГц) и J- диапазонах (IEEE 220-325 ГГц);
  • такие параметры должны дать вплоть до 10х роста скорости загрузки данных (до 1 Тбит/с на спутник). Общая пропускная способность с учетом радиоканалов и лазерной связи – около 4 Тбит/с на аппарат.

Ключевой фактор возможного и вероятного успеха этого проекта – наличие многоразовой ракеты класса Starship. Одноразовые и маломощные ракеты (и батуты) развертывание такого проекта не обеспечат.

Обратим внимание на дополнительное «снижение» орбит, что снижает задержку распространения сигнала, улучшает энергетический бюджет каналов земля-орбита.

Из сложностей – усложнится частотное планирование, растет риск столкновений спутников, что потребует роста вычислительных возможностей и усложнит алгоритмы. От спутников потребуется чаще маневрировать. Потребуется повысить их энерговооруженность (читай - площадь солнечных батарей и их к.п.д.)

Если сравнивать новые спутники Gen3 Space Mobile и BlueBird Block2 AST SpaceMobile, то первые будут весить примерно в 2.5-3 раза меньше. Это отражает разницу в концепциях, у SpaceX ставка сделана на плотную группировку относительно компактных аппаратов, а у AST SpaceMobile – на сравнительно небольшую группировку аппаратов с огромными антеннами для охвата одновременно больших зон.

--

подписаться на tg-канал ART и на канал Бойко про телеком в VK 

--

теги: спутниковая связь низкоорбитальная спутниковый интернет низкоорбитальные группировки интернет с орбиты SpaceX

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

07.07.2026. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»

06.07.2026. Китай вывел на орбиту еще 13 спутников группировки «Цяньфань» — 655-й запуск ракет семейства «Чанчжэн» завершился успехом

21.06.2026. Китайская Spacesail протестировала звонки со спутника на коммерческий смартфон в режиме D2C

21.06.2026. И Индия туда же: Jio Platforms запустит 1600 низкоорбитальных спутников

17.06.2026. Узбекистан выбирает спутниковую связь от Amazon Leo

09.06.2026. Группировка «Рассвет» потеряла первый спутник

05.06.2026. Бюро 1440 и ФПК утвердили план внедрения спутниковой связи на поездах дальнего следования

25.05.2026. StarLink обеспечит Центральную Азию быстрым интернетом из космоса – для всех желающих

04.05.2026. FCC обновляет правила использования спутниковой связи - в SpaceX открывают шампанское

03.05.2026. Созвездие Amazon Leo стало расти быстрее – взят барьер в 300 КА на орбите

08.04.2026. Таиландский оператор Thaicom заключил соглашение с Amazon Leo

05.03.2026. SpaceX переименовал D2C в Starlink Mobile и рассказал о планах

17.02.2026. Eutelsat объявила о получении финансирования в размере около 1 млрд евро для закупки спутников для своей LEO-группировки OneWeb

17.02.2026. SpaceX готовится к IPO и это ставит под вопрос перспективы конкурирующих компаний

23.01.2026. Американская Iridium провела тестирование своей услуги NTN Direct (D2D)

23.01.2026. Планы запуска 16-ти спутников Рассвет в 2025 году не были реализованы

10.01.2026. FCC даёт зелёный свет масштабному расширению SpaceX Starlink

06.01.2026. Starlink начинает снижение – компания переместит широкополосные спутники Starlink на орбиту 480 км

30.12.2025. Как нам обустроить низкоорбитальные созвездия – можно ли улучшить Starlink?

30.12.2025. Компания Sama X получила лицензию на развертывание услуг Starlink в Иордании

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

10.07. SpaceX Gen3 - все более грандиозная программа

10.07. Корпоративные сети бизнеса в 2026 году - аналитический обзор

10.07. Fab2 – фаб фабов или как гаражный проект стал бизнесом, востребованным в отрасли

10.07. Micron увеличивает заявленные инвестиции в США до $250 млрд

09.07. Yadro выпустило инструменты Kornfeld.Satellites для упрощения подключения коммутаторов Kornfeld к системам мониторинга сети

09.07. МТС установил систему видеонаблюдения в ЖК в центре Благовещенска

09.07. В лаборатории кибербезопасности Servicepipe выявили новый способ атаки, позволяющий обходить механизмы двухфакторной аутентификации

08.07. SpaceX запустила первый в мире коммерческий спутник с бета-вольтаическим источником энергии

08.07. Yadro объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ

08.07. Мошенники продолжают звонить – 26% от нежелательных вызовов приходятся на 5 регионов

08.07. МегаФон расширил сеть в Новоаннинском районе Волгоградской области

08.07. Билайн запустил новые БС 4G в пригороде Самары и в селах области

07.07. МегаФон объединил программных роботов на единой платформе Zephyr

07.07. Минцифры собирается решить проблему доступа к земельным участкам «по-китайски»

07.07. Элемент будет готовить кадры по микроэлектронике во Вьетнаме

Все статьи >>

Новости

10.07. Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля

10.07. HMD Arc 2 - бюджетник с улучшенным процессором и минимальными изменениями

10.07. Redmi Note 17 Pro – 9000 мАч, 5-летняя защита аккумулятора и бесплатная замена батареи

09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера

09.07. Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии

08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност

08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном

08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года

07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч

07.07. Moto G77 Power официально представлен перед релизом 8 июля

07.07. Раскрыты ключевые характеристики Vivo X300e – АКБ 7100 мАч, перископный зум и плоский экран

06.07. Samsung Galaxy Jump 5 – операторский аппарат на базе Galaxy A27 5G

06.07. Vivo Pad 5c – доступный планшет с 144 Гц, Snapdragon 8s Gen 3 и батареей 10 000 мАч

03.07. Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS

03.07. Данные о Samsung Galaxy A18 показали обновление стратегии и отказ от Exynos

02.07. Redmi K90 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, активное охлаждение и батарею 8550 мАч

02.07. Nothing Phone (4b) – дата анонса, ключевые характеристики и дизайн

01.07. Ключевые характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 раскрыты до анонса

01.07. OnePlus N6 дебютировал в Индии: 8000 мАч, Dimensity 6360 Max и цена от $243

01.07. В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: