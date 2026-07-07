Интернет с орбиты: SpaceX Gen3 - все более грандиозная программа

10.07.2026, MForum.ru

Очередная заявка Space X в FCC США в очередной раз обостряет вопросы в отношении все более дефицитного общепланетарного ресурса – орбитальных позиций, который сейчас "захватывают" США. Но также это означает, что во всех странах, которые не видят проблемы в использовании услуг американского глобального бизнеса низкоорбитальной связи – мобильный интернет станет повсеместно доступным.

Space X подала в FCC заявку на развертывание спутниковой группировки Starlink третьего поколения – Gen3. Речь идет о до 100 тысяч аппаратов – почти в 10 раз больше текущей группировки (более 10 тысяч спутников).

Параметры спутников Gen3:

около 2-2.5 тонн каждый (у V2 Mini – примерно 800 кг);

орбиты 323-327.5 км и 473-477.5 км с наклонениями от 26° до 96,9° ;

связь: активные ФАР с электронным управлением лучом, цифровая обработка сигнала, оптические (лазерные) линии межспутниковой связи;

частоты: поддержка используемых Starlink частот в Ku-, Ka-, V- и E-диапазонах, а также в более высоких диапазонах, которые планируется задействовать, прежде всего, для межспутниковой связи. В отношении этих частот в источниках есть расхождения. Одни из них пишут о W- (IEEE 75-110 ГГц) и D- (IEEE 110-170 ГГц) диапазонах, в других говорится о диапазоне 92-275 ГГц, то есть еще и о G- (IEEE 140-220 ГГц) и J- диапазонах (IEEE 220-325 ГГц);

такие параметры должны дать вплоть до 10х роста скорости загрузки данных (до 1 Тбит/с на спутник). Общая пропускная способность с учетом радиоканалов и лазерной связи – около 4 Тбит/с на аппарат.

Ключевой фактор возможного и вероятного успеха этого проекта – наличие многоразовой ракеты класса Starship. Одноразовые и маломощные ракеты (и батуты) развертывание такого проекта не обеспечат.

Обратим внимание на дополнительное «снижение» орбит, что снижает задержку распространения сигнала, улучшает энергетический бюджет каналов земля-орбита.

Из сложностей – усложнится частотное планирование, растет риск столкновений спутников, что потребует роста вычислительных возможностей и усложнит алгоритмы. От спутников потребуется чаще маневрировать. Потребуется повысить их энерговооруженность (читай - площадь солнечных батарей и их к.п.д.)

Если сравнивать новые спутники Gen3 Space Mobile и BlueBird Block2 AST SpaceMobile, то первые будут весить примерно в 2.5-3 раза меньше. Это отражает разницу в концепциях, у SpaceX ставка сделана на плотную группировку относительно компактных аппаратов, а у AST SpaceMobile – на сравнительно небольшую группировку аппаратов с огромными антеннами для охвата одновременно больших зон.

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