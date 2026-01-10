Спутниковая связь: FCC даёт зелёный свет масштабному расширению SpaceX Starlink

MForum.ru
10.01.2026,
Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально разрешила SpaceX запустить дополнительно 7500 спутников Starlink второго поколения. Это поднимает общее разрешённое количество аппаратов в группировке до 15 000.
Ключевые детали решения
Компания обязана вывести на орбиту 50% новых спутников до 1 декабря 2028 года, а завершить развёртывание — к декабрю 2031 года.
Разрешение позволяет SpaceX модернизировать аппараты, работать сразу в пяти частотных диапазонах (Ku-, Ka-, V-, E- и W-диапазоны) и снимает ограничения для увеличения пропускной способности.
По заявлению FCC, это обеспечит глобальный высокоскоростной интернет с низкой задержкой, включая улучшенное мобильное покрытие. Ожидается, что пользователи получат доступ к скорости до 1 Гбит/с.
Текущий масштаб и активность
На орбите уже работает около 9400 спутников Starlink, что делает его крупнейшей в мире группировкой. В 2025 году на её долю пришлось 70% всех запущенных в мире спутников (3160 из 4499).
Только в начале января 2026 года Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 29 аппаратов.
Почти одновременно с новым разрешением SpaceX объявила о планах в течение 2026 года перевести около 4400 действующих спутников с высоты ~550 км на ~480 км, я вам об этом уже рассказывал.
На более низких высотах меньше космического мусора и других спутников. Кроме того, в случае выхода из строя спутник сгорит в атмосфере за месяцы, а не годы и не будет представлять проблем для действующих аппаратов.
Кроме того, снижение орбиты может незначительно уменьшить задержку сигнала (латентность).
Перспективы развития
SpaceX не остановится на 15 000. Уже подана заявка на дальнейшее расширение сети. Также компания нацелена начать запуски спутников третьего поколения (Gen3) в первой половине 2026 года. По заявлениям Starlink, каждый такой аппарат будет обеспечивать пропускную способность более 1 Тбит/с, что в десятки раз выше возможностей текущего поколения.

