Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт

11.02.2026,
Компания Oppo официально представила в Индии новый смартфон бюджетного сегмента — Oppo K14x. Устройство является прямым наследником прошлогодней модели K13x и демонстрирует эволюционный подход, сохраняя удачную платформу, но значительно усиливая ключевой для своей аудитории параметр — автономность.
Смартфон работает на фирменной оболочке ColorOS 15 (на базе Android 15). Доступен в двух цветах: Icy Blue и Prism Violet.
Цены для индийского рынка:
Oppo K14x следует чёткой логике обновления бюджетной линейки: вместо смены процессора компания сделала ставку на то, что действительно важно для целевой аудитории в этом сегменте — автономность. Увеличение ёмкости батареи на 30% (до 6500 мАч) в паре с достаточно быстрой зарядкой 45 Вт решает главную «боль» пользователя — частую подзарядку. Это превращает аппарат в идеальный инструмент для длительных поездок, активного использования соцсетей и медиа.
Сохранив платформу Dimensity 6300 и 120-герцовый экран, Oppo предлагает сбалансированное устройство, где не пришлось жертвовать основными современными функциями ради большой батареи. Наличие защиты IP64 и обратной зарядки добавляет ему практичности. Таким образом, K14x выглядит как точечно улучшенная и более конкурентная версия K13x, призванная удержать лидерство в насыщенном бюджетном сегменте Индии, где автономность часто важнее дополнительных мегапикселей.
