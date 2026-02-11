Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт

Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт

11.02.2026

Компания Oppo официально представила в Индии новый смартфон бюджетного сегмента — Oppo K14x. Устройство является прямым наследником прошлогодней модели K13x и демонстрирует эволюционный подход, сохраняя удачную платформу, но значительно усиливая ключевой для своей аудитории параметр — автономность.

  • Дисплей: 6.75-дюймовая LCD-панель с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и высокой для своего класса пиковой яркостью до 1125 нит.
  • Платформа: В основе лежит уже знакомый по предшественнику чипсет MediaTek Dimensity 6300, что обеспечивает стабильную производительность для повседневных задач и базового гейминга. Память представлена вариантами 4/128 ГБ или 6/128 ГБ (LPDDR4X / UFS 2.2) с поддержкой карт microSD.
  • Главное обновление — аккумулятор:Ёмкость батареи увеличилась до 6500 мАч (против 5000 мАч у K13x). Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт, а также обратная проводная зарядка (Power Delivery) для подпитки других устройств.
  • Камеры: Двойная основная камера: 50 Мп (основной сенсор) + 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера для селфи — 5 Мп. Возможна запись видео в разрешении 1080p при 60 к/с.
  • Дополнительно: Боковой сканер отпечатков, защита от брызг и пыли по стандарту IP64, Bluetooth 5.4, 5G, Wi-Fi 5, разъём 3.5 мм.

Смартфон работает на фирменной оболочке ColorOS 15 (на базе Android 15). Доступен в двух цветах: Icy Blue и Prism Violet.

Цены для индийского рынка:

  • 4 ГБ ОЗУ / 128 ГБ ПЗУ: 14 999 индийских рупий (~$165)
  • 6 ГБ ОЗУ / 128 ГБ ПЗУ: 16 999 индийских рупий (~$185)

Oppo K14x следует чёткой логике обновления бюджетной линейки: вместо смены процессора компания сделала ставку на то, что действительно важно для целевой аудитории в этом сегменте — автономность. Увеличение ёмкости батареи на 30% (до 6500 мАч) в паре с достаточно быстрой зарядкой 45 Вт решает главную «боль» пользователя — частую подзарядку. Это превращает аппарат в идеальный инструмент для длительных поездок, активного использования соцсетей и медиа.

Сохранив платформу Dimensity 6300 и 120-герцовый экран, Oppo предлагает сбалансированное устройство, где не пришлось жертвовать основными современными функциями ради большой батареи. Наличие защиты IP64 и обратной зарядки добавляет ему практичности. Таким образом, K14x выглядит как точечно улучшенная и более конкурентная версия K13x, призванная удержать лидерство в насыщенном бюджетном сегменте Индии, где автономность часто важнее дополнительных мегапикселей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

