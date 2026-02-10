Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе»

MForum.ru
10.02.2026,
Компания Samsung официально представила в Индии бюджетный смартфон Galaxy F70e, расширяющий линейку F-серии. Модель предлагает узнаваемый дизайн с премиальными акцентами и высокую частоту обновления экрана, однако её техническая начинка практически полностью повторяет более раннюю модель Galaxy A07, что указывает на стратегию оптимизации под разные каналы продаж.
Основные параметры Galaxy F70e действительно схожи с A07 5G:
Несмотря на схожесть «начинки», Galaxy F70e имеет важные визуальные и маркетинговые отличия:
Samsung Galaxy F70e будет доступен в двух цветах: Spotlight Blue и Limelight Green.
Продажи начнутся 17 февраля через официальный сайт Samsung, маркетплейс Flipkart и партнёрские офлайн-магазины.
Появление Galaxy F70e — наглядный пример гибкой продуктовой стратегии Samsung. Компания использует проверенную и, вероятно, уже отлаженную в производстве платформу (A07), меняет дизайн на более привлекательный и запускает устройство под другим именем в отдельной ценовой нише (F-серия).
