Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе»

10.02.2026, MForum.ru

Компания Samsung официально представила в Индии бюджетный смартфон Galaxy F70e, расширяющий линейку F-серии. Модель предлагает узнаваемый дизайн с премиальными акцентами и высокую частоту обновления экрана, однако её техническая начинка практически полностью повторяет более раннюю модель Galaxy A07, что указывает на стратегию оптимизации под разные каналы продаж.

Основные параметры Galaxy F70e действительно схожи с A07 5G: Дисплей: 6.7-дюймовая IPS LCD-панель с разрешением HD+ и повышенной частотой обновления 120 Гц (пиковая яркость — 800 нит).

6.7-дюймовая IPS LCD-панель с разрешением HD+ и повышенной частотой обновления 120 Гц (пиковая яркость — 800 нит). Процессор: Чипсет MediaTek Dimensity 6300.

Чипсет MediaTek Dimensity 6300. Память: Варианты 4/128 ГБ и 6/128 ГБ с поддержкой расширения через гибридный слот.

Варианты 4/128 ГБ и 6/128 ГБ с поддержкой расширения через гибридный слот. Основная камера: Основной модуль на 50 Мп (f/1.8) и дополнительный датчик глубины на 2 Мп.

Основной модуль на 50 Мп (f/1.8) и дополнительный датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера: 8 Мп.

8 Мп. Программное обеспечение: One UI 8.0 на базе Android 16 с обещанием 6 лет обновлений безопасности и ОС.

One UI 8.0 на базе Android 16 с обещанием 6 лет обновлений безопасности и ОС. Дополнительно: Разъём 3.5 мм, сканер отпечатков в боковой кнопке. Несмотря на схожесть «начинки», Galaxy F70e имеет важные визуальные и маркетинговые отличия: Дизайн: Задняя панель выполнена с использованием искусственной кожи (фактурный кожзам), что придаёт устройству более солидный и дорогой вид по сравнению с глянцевым пластиком A07.

Задняя панель выполнена с использованием искусственной кожи (фактурный кожзам), что придаёт устройству более солидный и дорогой вид по сравнению с глянцевым пластиком A07. Цена: Стартовая цена 12 499 индийских рупий (~$138) за версию 4/128 ГБ делает F70e более доступным, чем Galaxy A07 на старте продаж. Samsung Galaxy F70e будет доступен в двух цветах: Spotlight Blue и Limelight Green. 4 ГБ ОЗУ / 128 ГБ ПЗУ: 12 499 INR (~$138)

6 ГБ ОЗУ / 128 ГБ ПЗУ: 13 999 INR (~$154) Продажи начнутся 17 февраля через официальный сайт Samsung, маркетплейс Flipkart и партнёрские офлайн-магазины. Появление Galaxy F70e — наглядный пример гибкой продуктовой стратегии Samsung. Компания использует проверенную и, вероятно, уже отлаженную в производстве платформу (A07), меняет дизайн на более привлекательный и запускает устройство под другим именем в отдельной ценовой нише (F-серия).

