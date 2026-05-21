ЦОД: Китай запустил подводный коммерческий дата-центр

ЦОД на 2 тысячи серверов с мощностью потребления 24 МВт расположили у побережья Шанхая, на глубине около 35 м. Часть серверов – это ИИ-сервера, образующие GPU-кластеры. Серверы размещены в герметичных модулях, устойчивых к давлению.

Система охлаждения – пассивная, используется морская вода, стабильно прохладная на этой глубине. Энергопитание в основном обеспечивают офшорные ветроэлектростанции, это порядка 50 турбин общей мощностью 200 МВт.

Заявленная энергоэффективность в терминах PUE (Power Usage Effectiveness) у нового ЦОД – ниже 1.15, что позволяет говорить о его высокой энергоэффективности. Если сравнивать с наземными ЦОД, то в старых ЦОД можно было столкнуться с PUE 2-2.5, сейчас современными считаются решения с 1.4-1.6, а с 1.1-1.3 – передовыми. От подводных ЦОД ожидают уровень 1.07-1.15. Впрочем, МТС, например, говорит, что в его наземных модульных ЦОД тоже обеспечивается PUE 1.15.

Строительство шанхайского подводного ЦОД стартовало в июне 2025 года, в октябре оно было завершено, с февраля 2026 года шли испытания, а сейчас заявляется, что ЦОД вышел на полную мощность в коммерческом режиме.

Заявленные инвестиции в проект – около $226 млн.

Подводному ЦОД свойственен ряд особенностей, которые позволяют говорить об инженерных и эксплуатационных вызовах. Необходимы специальные материалы и покрытия для защиты от коррозии, требуется обеспечивать и поддерживать герметичность модулей на глубине, кабели для подведения энергии и данных должны быть защищены от воды, как и точки входа в подводный ЦОД. Намного сложнее и дороже замена вышедшего из строя оборудования. Дороже сооружение ЦОД.

Несмотря на перечисленные сложности, со стороны передовых стран заметен интерес к подводным ЦОД.

В США еще в 2018 году Microsoft экспериментировала с небольшим подводным дата-центром в виде 12-м контейнера на 240 кВт, размещенного на глубине 35.5 м у берегов Оркнейских островов в Шотландии. Испытания длились 2 года и показали очень низкий процент отказа оборудования, в 8 раз ниже, чем в наземных ЦОД компании. В итоге было заявлено о закрытии проекта.

Другой американский проект это Panthalassa, он подразумевает не подводные, но плавучие ЦОД на стальных платформах Ocean-3 длиной до 85м, которые работают от энергии волн, используют для охлаждения морскую воду и подключены через Starlink. Пока что этот проект находится в фазе испытаний, но коммерческое развертывание заявлено уже на 2027 год.

У американских компаний есть и другие проекты подводных ЦОД, например, Subsea Cloud и Blue Reef. Есть проект подводного дата-центра Sentinel Oceanic у Великобритании.

Для Китая это тоже не первый проект подводного ЦОД, еще в 2023 году был размещен коммерческий ЦОД весом 1300 тонн на глубине 35 м у побережья острова Хайнань.

Несмотря на все эти тесты и проекты пока что рано говорить о том, что подводные ЦОД – это уже коммерческая технология. Но нельзя исключить того, что и подводные, и плавающие ЦОД могут стать самостоятельным сегментом рынка дата-центра уже в ближайшие годы, если сохранятся тренд на рост их востребованности и проблемы дефицита электроэнергии для дата-центров.

