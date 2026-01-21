Информационная безопасность: ЦОД Федоровское прошел аттестацию по 152-ФЗ (УЗ-1)

MForum.ru
21.01.2026,
Это ЦОД МТС в Ленобласти. До сих пор этот уровень безопасности был доступен на выделенных сегментах, теперь аттестован весь центр. Это позволит компаниям хранить в облаке любые персональные данные.
«Дата-центр успешно прошел комплексную проверку на соответствие российским стандартам защиты персональных данных. Это подтверждает, что были тщательно оценены как технические, так и организационные меры безопасности для защиты информации от несанкционированного доступа и утечек», — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти Александр Соловенчук.
Дата-центр в Ленобласти стал третьим ЦОД МТС в России, который прошел полную проверку по требованиям 152-ФЗ УЗ-1. Ранее такие сертификаты получили два крупных дата-центра MWS Cloud в Подмосковье — «Авантаж» на 20 МВт и GreenBushDC на 21 МВт.
ЦОД МТС в посёлке Фёдоровское — первый модульный дата-центр на Северо-Западе РФ. Его вместимость — 500 серверных стоек в 4-х модулях. К объекту подведена общая мощность 16 МВт. ЦОД соответствует уровню отказоустойчивости TIER III. Кроме того, он оснащён энергоэффективными установками, системами кондиционирования с адиабатическим охлаждением, что позволяет снизить значение PUE (power utilization efficiency — эффективность утилизации электроэнергии) до 1,15 за год. Первые два модуля центра обработки данных МТС в посёлке Фёдоровское ввели в эксплуатацию осенью 2020 года. Третий — осенью 2024 года, четвертый – в декабре 2025 года.
В сентябре 2025 года сообщалось, что MWS Cloud (входит в МТС Web Services) "в ближайшие годы" проинвестирует в развитие и строительство собственных ЦОД порядка 6.5 млрд рублей.
Удивительно, но другие операторы ЦОД почему-то не спешат проходить сложную аттестацию по УЗ-1, либо не сообщают об этом публично. Почему? Не знаю. К счастью для участников рынка аттестация по УЗ-1 пока что является добровольной. В МТС, вероятно, видят в своем подходе возможность получения конкурентного преимущества.
теги: ЦОД ЦОДы дата-центры МТС MWS аттестация информационная безопасность 152-ФЗ (УЗ-1)
