ЦОДы: МТС нарастил мощность ЦОД Федоровский в Ленобласти до 500 стоек

09.12.2025,
МТС запустила в эксплуатацию 4-й модуль ЦОД в поселке Федоровское на 125 стоек. После внедрения нового блока мощность ЦОДа выросла на треть, сообщает компания. В новом блоке МТС развернет корпоративные системы и облачные мощности MWS Cloud.
МТС строит ЦОД в соответствии с мировым стандартом, что подтверждает сертификат надежности TIER III constructed facility. Кроме того, ЦОД оснащён энергоэффективными установками - системами кондиционирования с адиабатическим охлаждением, что позволяет снизить значение PUE (power utilization efficiency — эффективность использования электроэнергии до 1.15 за год. «Облачные платформы сложно переоценить, они активно используются компаниями на Северо-Западе, поскольку позволяют существенно снизить расходы и время на разработку и тестирование гипотез. Поэтому мы обновили инфраструктуру дата-центра, так, общая мощность, подведённая к объекту, составила 16 МВт. Еще в начале года мы запустили новый кластер виртуальной инфраструктуры с GPU (графическим ускорителем) для обучения и работы моделей генеративного искусственного интеллекта. Такие решения позволяют быстро обрабатывать большие информационные массивы, например, изображения или видео, производить сложные вычисления или создавать 3D-модели. Это особенно полезно для задач, связанных с анализом больших данных, разработкой нейросетевых моделей, исследованиями», — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
Первые два модуля центра обработки данных МТС в посёлке Фёдоровское ввели в эксплуатацию осенью 2020 года. Третий — осенью 2024 года. Это первый подобный дата-центр на Северо-Западе. MWS Cloud (входит в МТС Web Services) "в ближайшие годы" проинвестирует в развитие и строительство собственных ЦОД порядка 6.5 млрд рублей.
В целом развитие ЦОД в Ленобласти отражает общерыночный тренд постепенного выхода ЦОД из крупных городов. В регионах зачастую проще обеспечить энергоснабжение и масштабирование.
Кроме проекта МТС можно отметить планы строительства в Ленобласти ЦОД компании Key Point, это большой проект на 20 МВт, который планируется аттестовать по Tier IV. Есть также планы создания ЦОД ИИ ДолИИна (ВСП Глобал & Атомдата) – на 3 тысячи стоек и 50 МВт подведенной мощности. Возможно, есть и другие проекты, например, планы в Волхове у ФосАгро и Ростелекома – стоит подождать уточнений.
Активное строительство и большие планы – реакция на острый дефицит свободных стойко-мест и рост цен в Москве и Петербурге.
теги: МТС ЦОД ЦОДы дата-центры Ленобласть
