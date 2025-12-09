Развитие сетей: МТС в Ленобласти - дополнительные базовые станции развернуты в 5 районах

MForum.ru
МТС установила дополнительные базовые станции LTE в 5 районах Ленобласти. Новое оборудование позволило нарастить радиопокрытие и емкость сети, по данным компании выросли средние скорости мобильного интернета, доступные жителям области в поселках и городах на северном, южном и восточном направлениях 47-го региона.
МТС развернули десятки дополнительных базовых станций в густонаселенных районах Ленинградской области: во Всеволожском, Кировском, Ломоносовском, Лужском и Подпорожском. К декабрю 2025 года их количество выросло в среднем на 6% в каждом районе.
Обновления затронули городские поселки Дубровка, Новоселье, Нижний Городок, Токсово, деревню Санино и массивы Малое Кайдалово, Восход, Мшинская на южной и центральной частях региона. Новая инфраструктура коснулась и крупнейших городов Всеволожского района с плотной застройкой: Кудрово, Мурино, Всеволожск (административный центр). Сеть LTE обновили на территориях, прилегающих к Мурманскому шоссе и мемориальной исторической трассе, шоссе Дорога жизни.
«В этом году мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру, принимая во внимание загруженность локаций и сезонность. Мы усиливаем сеть не только в крупных городах и административных центрах Ленинградской области, но и в малых поселках, СНТ. Ранее мы обновили мобильную связь вдоль региональных шоссе по пути из Петербурга в пригороды. Все эти работы — естественное продолжение нашего большого проекта, который мы завершили год назад, рефарминга, то есть перевода всех частот 3G на территории Петербурга и Ленобласти в LTE. Мы продолжим совершенствовать технологии для цифрового комфорта жителей и гостей северо-западных регионов», — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
