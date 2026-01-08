Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку»

08.01.2026, MForum.ru

В базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) был обнаружен новый патент корейского гиганта, раскрывающий концепцию революционного гаджета.

Устройство формата «раскладушки» получило уникальную 360-градусную шарнирную систему, позволяющую складывать его как внутрь, так и наружу.

Конструкция, описанная в патенте, ломает несколько устоявшихся канонов индустрии:

Нет фиксированных «лица» и «спины». У смартфона отсутствует отдельный внешний (cover) дисплей. Вместо этого гибкий экран оборачивается вокруг всего корпуса, позволяя использовать одну панель как в разложенном, так и в сложенном состоянии. Это превращает устройство в своеобразный «двусторонний» телефон.

Нецентральное расположение шарнира. В отличие от Galaxy Z Flip, который складывается ровно пополам, патент показывает смещённый механизм. Из-за этого, когда телефон сложен внутрь, часть экрана остаётся видимой и снаружи — её теоретически можно использовать для отображения уведомлений или времени.

Сохранение функциональности камеры. По мнению аналитиков, такое несимметричное складывание также может преследовать цель не перекрывать объектив основной камеры при складывании экрана наружу.

В патенте подчёркивается, что создание такого устройства потребует невероятно сложной инженерной работы, включая:

Сверхсложный шарнир. Механизм должен обеспечивать равномерное и безопасное изгибание хрупкого OLED-дисплея в двух противоположных направлениях без образования заломов или повреждений.

Защита уязвимых частей. Открытая часть экрана при внутреннем складывании будет оставаться незащищённой от царапин и ударов, что ставит под вопрос практичность такой конструкции в повседневном использовании.

Впрочем, стоит помнить, что патент — это лишь идея, а не гарантия выхода продукта. Samsung регулярно патентует десятки инновационных концепций, многие из которых никогда не доходят до серийного производства.И эта патентная заявка лишь сигнал о том, в каком направлении Samsung продолжает раздвигать границы складной формы. После успеха книжек (Fold) и раскладушек (Flip) компания явно ищет третий, ещё более универсальный форм-фактор, который мог бы объединить преимущества Fold и Flip.