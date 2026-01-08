Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку»

MForum.ru
В базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) был обнаружен новый патент корейского гиганта, раскрывающий концепцию революционного гаджета.
Устройство формата «раскладушки» получило уникальную 360-градусную шарнирную систему, позволяющую складывать его как внутрь, так и наружу.
Конструкция, описанная в патенте, ломает несколько устоявшихся канонов индустрии:
В патенте подчёркивается, что создание такого устройства потребует невероятно сложной инженерной работы, включая:
Впрочем, стоит помнить, что патент — это лишь идея, а не гарантия выхода продукта. Samsung регулярно патентует десятки инновационных концепций, многие из которых никогда не доходят до серийного производства.И эта патентная заявка лишь сигнал о том, в каком направлении Samsung продолжает раздвигать границы складной формы. После успеха книжек (Fold) и раскладушек (Flip) компания явно ищет третий, ещё более универсальный форм-фактор, который мог бы объединить преимущества Fold и Flip.
