Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах

25.11.2025, MForum.ru

Ранее в этом году ZTE представила на мировых рынках раскладушку Nubia Flip2. И, похоже, что компания готовится к выпуску преемника этой модели. В сети появились рендеры, демонстрирующие готовящуюся к выпуску модель Nubia Flip3, а также совершенно новую раскладушку в виде книги.

Эван Бласс (Evan Blass) поделился дизайнерскими образами Nubia Flip3 и новой модели n Nubia Fold. Последняя модель станет первой складной моделью бренда в стиле "книжка".

На снимках Nubia Flip3 показан большой, от края до края, дисплей на крышке, который отличается от меньшей панели на Flip2. На изображениях также показана двойная камера с двумя вырезами для объективов разного размера.

Согласно просочившимся рендерам, Nubia Flip 3 может быть доступна в черном или белом цветах. По-видимому, имеется в общей сложности три кнопки, включая кнопки включения и регулировки громкости, а также набор кнопок pogo.

На рендерах Nubia Fold показан большой прямоугольный модуль тыловой камеры с тремя датчиками и светодиодной вспышкой. На внутреннем гибком экране в правом верхнем углу есть вырез для камеры.

На данный момент ZTE официально не представила ни Nubia Flip3, ни Nubia Fold, но анонс, скорее всего, не за горами.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

