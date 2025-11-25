Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах

MForum.ru
25.11.2025,
Ранее в этом году ZTE представила на мировых рынках раскладушку Nubia Flip2. И, похоже, что компания готовится к выпуску преемника этой модели. В сети появились рендеры, демонстрирующие готовящуюся к выпуску модель Nubia Flip3, а также совершенно новую раскладушку в виде книги.
Эван Бласс (Evan Blass) поделился дизайнерскими образами Nubia Flip3 и новой модели n Nubia Fold. Последняя модель станет первой складной моделью бренда в стиле "книжка".
На снимках Nubia Flip3 показан большой, от края до края, дисплей на крышке, который отличается от меньшей панели на Flip2. На изображениях также показана двойная камера с двумя вырезами для объективов разного размера.
Согласно просочившимся рендерам, Nubia Flip 3 может быть доступна в черном или белом цветах. По-видимому, имеется в общей сложности три кнопки, включая кнопки включения и регулировки громкости, а также набор кнопок pogo.
На рендерах Nubia Fold показан большой прямоугольный модуль тыловой камеры с тремя датчиками и светодиодной вспышкой. На внутреннем гибком экране в правом верхнем углу есть вырез для камеры.
На данный момент ZTE официально не представила ни Nubia Flip3, ни Nubia Fold, но анонс, скорее всего, не за горами.
© Антон Печеровый,
