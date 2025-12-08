Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально

08.12.2025, MForum.ru

Компания Oppo добавила в свою серию A6 новую модель, получившую название Oppo A6x. Новинка предлагается в версиях 4G и 5G.

Oppo A6x 4G и 5G в этом цвете выглядят идентично

Наиболее заметным отличием между моделями Oppo A6x 4G и 5G является чипсет. Версия для 4G (CPH2819) базируется на процессоре Snapdragon 685, в версия для 5G (CPH2823) оснащена Dimensity 6300.

Остальные характеристики почти одинаковы. Обе версии модели работают под управлением ColorOS 15 и оснащены 6,75-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц, яркостью 1125 нит (HBM) и поддержкой GloveTouch. Также в наличии основная камера разрешением 13 Мп, 5 Мп камера для сэлфи и аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой обратной проводной зарядки мощностью 5 Вт.

Модель Oppo A6x 5G поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, но в версии 4G поддержка быстрой зарядки отсутствует. Более того, Oppo оснастила A6x 4G монохромной камерой на задней панели, но не поделилась никакими подробностями о дополнительной задней камере на A6x 5G.

Прочие особенности моделей Oppo A6x 4G и 5G включают в себя боковой сканер отпечатков пальцев, USB-C, 3,5-мм разъем для наушников и степень защиты IP64.

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 4G поставляется в ледяном синем и сливово-фиолетовом цветах с тремя вариантами памяти: 4 ГБ/64 ГБ, 4 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/256 ГБ. Базовую модель Oppo можно приобрести на официальном сайте Oppo в Малайзии по цене 399 малайзийских ринггитов.

Oppo A6x 5G предлагается в ледяном голубом и оливково-зеленом цветах и доступен для покупки в Индии через официальный веб-сайт Oppo, Amazon.in , Flipkart и основные торговые точки. A6x 5G поставляется в трех конфигурациях памяти - 4 ГБ/64 ГБ, 4 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ по цене 12 499 индийских рупий, 13 499 индийских рупий и 14 999 индийских рупий соответственно.

Oppo A6x 4G