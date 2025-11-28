Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок

MForum.ru

Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок

28.11.2025, MForum.ru

Компания Honor представила Magic8 Pro в Китае в середине октября, а сегодня устройство прибыло в Малайзию, что ознаменовало глобальный дебют за пределами Китая. В ближайшем будущем оно также поступит в продажу в Европе. Интересно, что базовый Magic 8 пока вне Китая не появился.

Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок

Magic 8 Pro можно предварительно заказать за 4 599 малайзийских ринггитов (1 113 долларов США) с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя и за 5 199 малайзийских ринггитов (1 258 долларов США) с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя. Период предварительного заказа продлится до 4 декабря.

Оформив предварительный заказ, покупатели получают бесплатную экшн-камеру Insta360 Ace Pro, годовую защиту от трещин на передней и задней панели, годовую расширенную гарантию, годовую защиту от повреждений жидкостью, трехмесячный доступ к Google AI Pro, а также 300 малайзийских ринггитов (72 доллара США)в виде кэшбека после завершения полной оплаты.

Honor Magic8 Pro оснащен 6,71-дюймовым OLED-экраном LTPO разрешением 1256x2808 пикселей с частотой обновления 120 Гц, ШИМ-модуляцией 4320 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. Основа аппаратной части – процессор Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, за автономность отвечает АКБ емкостью 7100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт.

Строенная тыловая камера включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор с OIS, 200-мегапиксельный сенсор перископическим телеобъективом и 50 Мп сенсор с ультраширокоугольной оптикой. Фронтальная камера Honor Magic8 Pro также 50 Мп. Работает новинка под управлением Android 16 с оболочкой MagicOS 10 поверх.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

20.11. [Новинки]  Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru

03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

29.10. [Новинки]  Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru

28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=1 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru

20.11. [Новинки]  Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru

19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: