Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок

Компания Honor представила Magic8 Pro в Китае в середине октября, а сегодня устройство прибыло в Малайзию, что ознаменовало глобальный дебют за пределами Китая. В ближайшем будущем оно также поступит в продажу в Европе. Интересно, что базовый Magic 8 пока вне Китая не появился.

Magic 8 Pro можно предварительно заказать за 4 599 малайзийских ринггитов (1 113 долларов США) с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителя и за 5 199 малайзийских ринггитов (1 258 долларов США) с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя. Период предварительного заказа продлится до 4 декабря.

Оформив предварительный заказ, покупатели получают бесплатную экшн-камеру Insta360 Ace Pro, годовую защиту от трещин на передней и задней панели, годовую расширенную гарантию, годовую защиту от повреждений жидкостью, трехмесячный доступ к Google AI Pro, а также 300 малайзийских ринггитов (72 доллара США)в виде кэшбека после завершения полной оплаты.

Honor Magic8 Pro оснащен 6,71-дюймовым OLED-экраном LTPO разрешением 1256x2808 пикселей с частотой обновления 120 Гц, ШИМ-модуляцией 4320 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. Основа аппаратной части – процессор Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, за автономность отвечает АКБ емкостью 7100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт.

Строенная тыловая камера включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор с OIS, 200-мегапиксельный сенсор перископическим телеобъективом и 50 Мп сенсор с ультраширокоугольной оптикой. Фронтальная камера Honor Magic8 Pro также 50 Мп. Работает новинка под управлением Android 16 с оболочкой MagicOS 10 поверх.