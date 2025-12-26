Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом

26.12.2025, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила в Китае свой абсолютный флагман 2025 года — Xiaomi 17 Ultra. Вместе с ним анонсирована особая версия Leica, которая получила уникальный дизайн и первое в индустрии механическое зум-кольцо на корпусе смартфона, стирающее грань между телефоном и профессиональной камерой.

Главным прорывом стала камера, разработанная совместно с Leica. Она включает три модуля:

50 Мп основной сенсор формата 1 дюйм (Light Fusion 1050L) с технологией LOFIC для увеличения динамического диапазона.

200 Мп перископный телеобъектив (Samsung HPE) с поддержкой непрерывного оптического зума — редкая и ценная функция.

50 Мп сверхширокоугольный объектив с автофокусом.

Передняя панель Xiaomi 17 Ultra представлена 6.9-дюймовой плоской AMOLED-панелью M10 (LTPO, 120 Гц) с рекордной яркостью 3500 нит и защитой Dragon Crystal Glass 3.0.

В основе Xiaomi 17 Ultra лежит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ накопителя UFS 4.1. Смартфон работает на HyperOS 3.0 с расширенным набором AI-функций.

Для долгой работы без подзарядки используется кремний-углеродная (Si-C) батарея ёмкостью 6800 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт, беспроводной 50 Вт и обратной проводной.

Leica-версия получила все технические характеристики стандартной модели, но коренным образом отличается исполнением. Её главная особенность — физическое механическое кольцо на корпусе, которое позволяет вручную регулировать фокусное расстояние, экспозицию и баланс белого, как на профессиональной камере.

Дизайн вдохновлён камерами Leica M-series: двухтонная отделка, рифлёная рамка и красный логотип Leica. В комплект входит специальная коробка с магнитным чехлом, крышкой на объектив, шнурком и салфеткой. Также добавлены эксклюзивные режимы съёмки Leica Moment в формате 3:2, отдельный шифровальный чип и спутниковая связь.

Продажи обеих версий стартуют в Китае 27 декабря. Цены такие:

Xiaomi 17 Ultra (стандартный): 12/512 ГБ — 6 999 юаней (~$995), 16/512 ГБ — 7 499 юаней (~$1065), 16/1 ТБ — 8 499 юаней (~$1210). Цвета: Black, Cool Smoke Purple, Starry Green, White.

Xiaomi 17 Ultra (стандартный): 12/512 ГБ — 6 999 юаней (~$995), 16/512 ГБ — 7 499 юаней (~$1065), 16/1 ТБ — 8 499 юаней (~$1210). Цвета: Black, Cool Smoke Purple, Starry Green, White.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition: 16/512 ГБ — 7 999 юаней (~$1140), 16/1 ТБ — 8 999 юаней (~$1280). Цвета: Black и Off-White.

Таким образом, Xiaomi 17 Ultra, особенно в Leica-исполнении, позиционируется не просто как мощный смартфон, а как инструмент для творческой фотографии.