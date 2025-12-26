Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом

MForum.ru
26.12.2025,
Компания Xiaomi официально представила в Китае свой абсолютный флагман 2025 года — Xiaomi 17 Ultra. Вместе с ним анонсирована особая версия Leica, которая получила уникальный дизайн и первое в индустрии механическое зум-кольцо на корпусе смартфона, стирающее грань между телефоном и профессиональной камерой.
Главным прорывом стала камера, разработанная совместно с Leica. Она включает три модуля:
50 Мп основной сенсор формата 1 дюйм (Light Fusion 1050L) с технологией LOFIC для увеличения динамического диапазона.
200 Мп перископный телеобъектив (Samsung HPE) с поддержкой непрерывного оптического зума — редкая и ценная функция.
50 Мп сверхширокоугольный объектив с автофокусом.
Передняя панель Xiaomi 17 Ultra представлена 6.9-дюймовой плоской AMOLED-панелью M10 (LTPO, 120 Гц) с рекордной яркостью 3500 нит и защитой Dragon Crystal Glass 3.0.
В основе Xiaomi 17 Ultra лежит топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ накопителя UFS 4.1. Смартфон работает на HyperOS 3.0 с расширенным набором AI-функций.
Для долгой работы без подзарядки используется кремний-углеродная (Si-C) батарея ёмкостью 6800 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт, беспроводной 50 Вт и обратной проводной.
Leica-версия получила все технические характеристики стандартной модели, но коренным образом отличается исполнением. Её главная особенность — физическое механическое кольцо на корпусе, которое позволяет вручную регулировать фокусное расстояние, экспозицию и баланс белого, как на профессиональной камере.
Дизайн вдохновлён камерами Leica M-series: двухтонная отделка, рифлёная рамка и красный логотип Leica. В комплект входит специальная коробка с магнитным чехлом, крышкой на объектив, шнурком и салфеткой. Также добавлены эксклюзивные режимы съёмки Leica Moment в формате 3:2, отдельный шифровальный чип и спутниковая связь.
Продажи обеих версий стартуют в Китае 27 декабря. Цены такие:
Xiaomi 17 Ultra (стандартный): 12/512 ГБ — 6 999 юаней (~$995), 16/512 ГБ — 7 499 юаней (~$1065), 16/1 ТБ — 8 499 юаней (~$1210). Цвета: Black, Cool Smoke Purple, Starry Green, White.
Xiaomi 17 Ultra (стандартный): 12/512 ГБ — 6 999 юаней (~$995), 16/512 ГБ — 7 499 юаней (~$1065), 16/1 ТБ — 8 499 юаней (~$1210). Цвета: Black, Cool Smoke Purple, Starry Green, White.
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition: 16/512 ГБ — 7 999 юаней (~$1140), 16/1 ТБ — 8 999 юаней (~$1280). Цвета: Black и Off-White.
Таким образом, Xiaomi 17 Ultra, особенно в Leica-исполнении, позиционируется не просто как мощный смартфон, а как инструмент для творческой фотографии.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Samsung готовит обновление камер в Galaxy A37 и A57 / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru