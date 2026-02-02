Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359

MForum.ru
02.02.2026,
Redmi Turbo 5 Max претендует на то, чтобы стать новым эталоном «бюджетного энергофлагмана». Turbo 5 Max делает ставку на три неоспоримых преимущества: отличную автономность, достойную производительность и максимальную защищённость, упаковывая это в корпус с премиальными материалами и предлагая все это по отличной цене.
Главный козырь Turbo 5 Max — аккумулятор ёмкостью 9000 мАч, один из крупнейших в истории Redmi. В связке с 100-ваттной проводной зарядкой и функцией 27-ваттной обратной зарядки (чтобы стать повербанком для других гаджетов), он обеспечивает заявленное время работы более 11 часов экрана. Эта цифра ставит устройство в абсолютные лидеры по выносливости.
Аппаратная основа выбрана не самой топовой, но достаточной для любых задач: MediaTek Dimensity 9500s (уровня Dimensity 9400) в паре с LPDDR5X и, что важно, накопителем типа UFS 5.1. Это гарантирует высокую скорость работы с приложениями и файлами.
Настоящим сюрпризом стала защита. Устройство получило комбинированный рейтинг IP66/68/69/69K в части защиты от пыли, водяных струй высокого давления и кратковременного погружения. Корпус Redmi Turbo 5 Max сочетает фрезерованную металлическую рамку и заднюю панель из стекловолокна.
На передней панели размещен 6.83-дюймовый OLED-экран разрешением 1.5K с частотой 120 Гц и впечатляющей пиковой яркостью 3500 нит. Для комфорта глаз реализована PWM-подсветка 3840 Гц. Дизайн задней панели с двойной светящейся «турбинной» полосой и цветом Sunshine Orange, вдохновлённым iPhone 17 Pro, указывает на желание выделиться визуально.
Фотоарсенал скромен, но достаточен: основная камера 50 МП (Light Fusion 600) с оптической стабилизацией и 8 МП сверхширик. Обе снимают видео в 4K@60fps. Это явный компромисс в пользу других компонентов, но для целевой аудитории — приемлемый.
Стартовая цена в Китае — 2499 юаней (~$359) за версию 12/256 ГБ. Это агрессивный ценник, который позволяет говорить о рестарте концепции «всё и сразу за небольшие деньги». Xiaomi доказывает, что в 2026 году можно создать конкурентоспособный продукт, сфокусировавшись не на гонке мегапикселей, а на фундаментальных потребностях: чтобы работало долго, не боялось воды и не тормозило. И вполне возможно, что это заставит пересмотреть приоритеты в среднем сегменте.
© Антон Печеровый,
