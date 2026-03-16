Анонсы: Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой

MForum.ru
16.03.2026,
Компания Lava представила в Индии бюджетный 5G-смартфон Bold 2 5G, который приходит на смену прошлогодней модели Bold 5G. Производитель сделал ставку на практичность, отказавшись от изогнутого экрана в пользу плоского, зато сохранил приверженность чистому Android без лишних предустановленных приложений.
Bold 2 5G оснастили 6.67-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Главное изменение по сравнению с предшественником — переход с изогнутого экрана на плоский 2.5D. Для многих пользователей это скорее плюс, чем минус: случайные нажатия по краям дисплея больше не будут докучать в повседневном использовании. Сканер отпечатков остался подэкранным.
Внутри установлен MediaTek Dimensity 7060, сменивший прошлогодний Dimensity 6300. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ (тип LPDDR5) с возможностью виртуального расширения еще на 6 ГБ. Накопитель — 128 ГБ. Для своего ценового сегмента набор достойный, памяти хватит и на приложения, и на файлы.
Работает Bold 2 5G под управлением Android 15. Lava традиционно не нагружает прошивку лишними приложениями, обещая чистый интерфейс без предустановленных сторонних приложений. Для индийского рынка, где софтверный "мусор" частая проблема, это весомое преимущество.
Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор в компании со вспомогательным модулем для портретов или макро. А вот фронталка вызвала вопросы: 8 МП вместо 16 МП у прошлогодней модели. Для целевой аудитории, активно использующей селфи и видеозвонки, это может стать разочарованием. Видимо, экономия на себестоимости сказалась именно на этом компоненте.
Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт — стандарт для класса. Lava обещает полный день работы при типичном использовании. Толщина корпуса при этом составляет всего 7.55 мм — для батареи такого объема показатель отличный.
Неожиданный бонус — защита от пыли и брызг по стандарту IP64. В бюджетном сегменте это все еще редкость, и наличие защиты добавляет очков к практичности.
Цена Lava Bold 2 5G составляет 12 999 рупий (~$150, с учетом банковских скидок и купонов). Купить новинку можно в цветах Feather White и Midnight Black. Продажи на Amazon India стартуют 19 марта.
В целом Lava Bold 2 5G можно рассматривать как пример грамотного позиционирования. Компания не пытается объять необъятное, а точечно бьет по ключевым для своей аудитории параметрам: чистый Android, плоский удобный экран, хороший запас производительности и защита от воды. В ценовой категории до 13 000 рупий это выглядит очень привлекательно.
Единственное спорное решение — урезанная фронталка. Возможно, маркетологи Lava посчитали, что для бюджетного сегмента 8 МП достаточно, а сэкономленные средства лучше направить на процессор или экран. Но фанаты селфи могут обратить внимание на конкурентов.
В остальном Bold 2 5G — крепкий середняк, который продолжает традицию Lava делать "честные" смартфоны без лишних элементов. Если компания справится с маркетингом и дистрибуцией, у новинки есть все шансы повторить успех предшественника.
© Антон Печеровый,
