Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82

18.02.2026

Индийский бренд Lava представил новый бюджетный смартфон Bold N2 4G, наследующий позиционирование прошлогодней модели Bold N1 4G. Устройство предлагает минимально необходимый набор функций для пользователей, впервые переходящих на смартфон, или для тех, кому нужен максимально простой и надёжный аппарат по доступной цене.

Дисплей: 6.75-дюймовый HD+ LCD-экран с частотой обновления 90 Гц . Толстые рамки и каплевидный вырез — традиционная черта бюджетного сегмента.

Платформа: Чипсет Unisoc SC9863A в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Предусмотрен слот для карт microSD.

Камеры: Основная камера — 13 Мп с дополнительным (вероятно, вспомогательным) сенсором и светодиодной вспышкой. Фронтальная камера для селфи и видеозвонков — 5 Мп.

Автономность: Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Защита: Корпус получил степень защиты IP64, что является улучшением по сравнению с IP54 у предшественника и гарантирует защиту от пыли и брызг.

Программное обеспечение: Работает на облегчённой версии ОС — Android 15 Go Edition, оптимизированной для работы на бюджетном «железе».

Дизайн: Задняя панель обновлена и теперь визуально напоминает модель Bold N1 5G, что придаёт устройству более современный вид.

Lava Bold N2 4G будет доступен в двух цветах: Indus Black и Siachen White. Цена установлена на уровне 7 499 индийских рупий, что эквивалентно примерно $82. Продажи стартуют 27 февраля на площадке Amazon India.

Lava продолжает следовать своей стратегии «честного минимализма» на индийском рынке. Bold N2 4G — это не попытка удивить характеристиками, а точечное улучшение уже проверенной формулы.

Ключевые изменения – обновлённый дизайн (визуально более дорогой) и усиленная защита IP64. Однако база привычная: Unisoc SC9863A, 5000 мАч и Android Go — то есть всё, что уже доказало свою достаточность для базовых сценариев использования.

Для кого этот телефон? Для тех, кому не нужны высокие нагрузки и десятки приложений в фоне. Его аудитория — пожилые люди, дети в качестве первого смартфона, работники физического труда (благодаря IP64) или просто пользователи, ищущие запасной аппарат. При цене $82 с чистым Android 15 Go и обещанием Lava по качеству сборки Bold N2 4G выглядит как уверенный игрок в своём ультрабюджетном сегменте, где конкуренты часто перегружены рекламой и предустановленным ПО, которого здесь нет.