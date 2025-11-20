Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально

MForum.ru
Смартфон Lava Agni 4 дебютировал в Индии. Он базируется на чипсете MediaTek, получил металлический корпус и оснащен новым AI-ассистентом под названием Vayu AI.
Основой аппаратной части Lava Agni 4 стал чипсет Dimensity 8350, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ памяти UFS 4.0. Он также оснащен системой охлаждения с паровой камерой.
Lava Agni 4 получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1,5 тыс. пикселей и максимальной яркостью 2400 нит. Также отметим встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
На задней панели Lava Agni 4 установлена двойная камера. Используются основной 50-мегапиксельный сенсор с поддержкой OIS и 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом. Для селфи и видеозвонков устройство предлагается фронтальная камера разрешением 50 Мп. Lava Agni 4 поддерживает запись видео в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду на все три камеры.
За автономность Lava Agni 4 отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Смартфон работает под управлением Android 15, в плане поддержки компания предлагает обновления ОС в течение трех лет и исправления безопасности в течение 4 лет.
Кроме того, компания Lava включила в Agni 4 нового помощника с искусственным интеллектом под названием Vayu AI. По утверждению производителя, данный ИИ является "ИИ системного уровня" с "эмоциональной осведомленностью". Телефон также поддерживает функцию Google Circle для поиска и оснащен несколькими функциями искусственного интеллекта.
Из прочего отметим класс защиты IP64, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, стереодинамики, инфракрасный датчик и поддержку двух SIM-карт.
Lava Agni 4 доступен в цветах Lunar Mist и Phantom Black в одном варианте емкостью 8 ГБ/256 ГБ. Он предлагается по цене 24 999 индийских рупий (280 долларов) и поступит в продажу в Индии с 25 ноября.
Антон Печеровый
