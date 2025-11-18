Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500

18.11.2025, MForum.ru

После множества тизеров и слухов компания Honor официально объявила, что 24 ноября представит модели 500 и 500 Pro. В преддверии этого, сегодня была опубликована полная информация об их характеристиках.

Honor 500 оснащен 6,55-дюймовым плоским OLED-экраном разрешением 1264x2736 пикселей с частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц. Фоточасть включает в себя 200-мегапиксельную основную камеру с сенсором размером 1/1,4 дюйма, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельную камеру для селфи.

За автономность Honor 500 отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой для проводной зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон базируется на SoC Snapdragon 8s 4-го поколения. Также отметим металлический корпус, два стереодинамика и класс защиты от пыли и воды IP68, IP69 и IP69K.

Honor 500 Pro обладает теми же основными характеристиками (экран, АКБ, мощность зарядки, основная, сверхширокоугольная и фронтальная камеры), но дополнен 50-мегапиксельной телеобъективной камерой, использующей сенсор Sony IMX856 с 3-кратным оптическим зумом.

Также Pro версия поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и оснащена ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на дисплее. Основа аппаратной платформы Honor 500 Pro – чипсета Snapdragon 8 Elite.