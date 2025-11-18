MForum.ru
18.11.2025,
После множества тизеров и слухов компания Honor официально объявила, что 24 ноября представит модели 500 и 500 Pro. В преддверии этого, сегодня была опубликована полная информация об их характеристиках.
Honor 500 оснащен 6,55-дюймовым плоским OLED-экраном разрешением 1264x2736 пикселей с частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц. Фоточасть включает в себя 200-мегапиксельную основную камеру с сенсором размером 1/1,4 дюйма, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельную камеру для селфи.
За автономность Honor 500 отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой для проводной зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон базируется на SoC Snapdragon 8s 4-го поколения. Также отметим металлический корпус, два стереодинамика и класс защиты от пыли и воды IP68, IP69 и IP69K.
Honor 500 Pro обладает теми же основными характеристиками (экран, АКБ, мощность зарядки, основная, сверхширокоугольная и фронтальная камеры), но дополнен 50-мегапиксельной телеобъективной камерой, использующей сенсор Sony IMX856 с 3-кратным оптическим зумом.
Также Pro версия поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и оснащена ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на дисплее. Основа аппаратной платформы Honor 500 Pro – чипсета Snapdragon 8 Elite.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru