Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года

29.10.2025, MForum.ru

Ранее в этом месяце компания Honor выпустила Magic 8 и Magic 8 Pro в Китае. Однако, если верить слухам, в начале следующего года в этой линейке появится еще одна новинка – Magic8 Ultra.

Honor Magic 8 Pro Согласно утечек, устройство работает построено на базе SoC Snapdragon 8 Elite 5-го поколения (что неудивительно). Предположительно, Honor Magic 8 Ultra сможет похвастаться OLED-экраном LTPO диагональю 6,71 дюйма, разрешением "1,5 К" с встроенным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев и поддержкой 3D-распознавания лиц. Основная камера Honor Magic 8 Ultra получит сенсор OV50R от OmniVision разрешением 50 Мп, это сенсор со сверхвысоким динамическим диапазоном. Телефон также получит новую перископическую телеобъективную камеру, возможно, с разрешением 200 Мп, как сообщалось ранее. Емкость аккумулятора Magic8 Ultra будет начинаться с цифры 7, то есть составит от 7000 до 7999 мАч. Более подробная информация, несомненно, появится по мере приближения к релизу телефона.

