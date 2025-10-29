Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года

MForum.ru
29.10.2025,
Ранее в этом месяце компания Honor выпустила Magic 8 и Magic 8 Pro в Китае. Однако, если верить слухам, в начале следующего года в этой линейке появится еще одна новинка – Magic8 Ultra.
Honor Magic 8 Pro
Согласно утечек, устройство работает построено на базе SoC Snapdragon 8 Elite 5-го поколения (что неудивительно). Предположительно, Honor Magic 8 Ultra сможет похвастаться OLED-экраном LTPO диагональю 6,71 дюйма, разрешением "1,5 К" с встроенным ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев и поддержкой 3D-распознавания лиц.
Основная камера Honor Magic 8 Ultra получит сенсор OV50R от OmniVision разрешением 50 Мп, это сенсор со сверхвысоким динамическим диапазоном. Телефон также получит новую перископическую телеобъективную камеру, возможно, с разрешением 200 Мп, как сообщалось ранее. Емкость аккумулятора Magic8 Ultra будет начинаться с цифры 7, то есть составит от 7000 до 7999 мАч. Более подробная информация, несомненно, появится по мере приближения к релизу телефона.
© Антон Печеровый,
