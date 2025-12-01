Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island

01.12.2025, MForum.ru

Появились новые детали о будущем доступном смартфоне Apple — iPhone 17e, чей анонс прогнозируется на начало 2026 года. Согласно свежей информации и визуализациям на её основе, устройство получит заметные внешние изменения, но сохранит консервативный подход к характеристикам экрана.

Рендеры, опубликованные изданием MyDrivers, показывают, что iPhone 17e может быть похож на упрощённую версию базового iPhone 17. Главное визуальное отличие — отказ от традиционного выреза в виде «чёлки» в пользу Dynamic Island. Это изменение позволит унифицировать внешний вид с моделями старших линеек.

Однако ожидается, что сам дисплей не получит серьёзных апгрейдов. По-прежнему прогнозируется использование 6.1-дюймовой панели с частотой обновления 60 Гц — стандартного решения для доступных моделей.

В плане производительности предполагается использование нового чипа A19, но с урезанной графической подсистемой для создания отличий от старших моделей. Основной целевой аудиторией считаются пользователи устаревающих устройств, таких как iPhone 11, которые ищут сбалансированное обновление.

Также ожидаются улучшения в камерах: фронтальный модуль может получить сенсор на 18 Мп с функцией Center Stage, а основная камера, вероятно, останется одиночной, но с сенсором на 48 Мп.

Важной внутренней особенностью может стать использование собственных чипов Apple — модема C1 и беспроводного чипа N1, — что должно повысить энергоэффективность и скорость передачи данных. Если характеристики подтвердятся, iPhone 17e может заметно сократить разрыв между бюджетным и флагманским сегментами Apple.