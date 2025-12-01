Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island

MForum.ru
01.12.2025,
Появились новые детали о будущем доступном смартфоне Apple — iPhone 17e, чей анонс прогнозируется на начало 2026 года. Согласно свежей информации и визуализациям на её основе, устройство получит заметные внешние изменения, но сохранит консервативный подход к характеристикам экрана.
Рендеры, опубликованные изданием MyDrivers, показывают, что iPhone 17e может быть похож на упрощённую версию базового iPhone 17. Главное визуальное отличие — отказ от традиционного выреза в виде «чёлки» в пользу Dynamic Island. Это изменение позволит унифицировать внешний вид с моделями старших линеек.
Однако ожидается, что сам дисплей не получит серьёзных апгрейдов. По-прежнему прогнозируется использование 6.1-дюймовой панели с частотой обновления 60 Гц — стандартного решения для доступных моделей.
В плане производительности предполагается использование нового чипа A19, но с урезанной графической подсистемой для создания отличий от старших моделей. Основной целевой аудиторией считаются пользователи устаревающих устройств, таких как iPhone 11, которые ищут сбалансированное обновление.
Также ожидаются улучшения в камерах: фронтальный модуль может получить сенсор на 18 Мп с функцией Center Stage, а основная камера, вероятно, останется одиночной, но с сенсором на 48 Мп.
Важной внутренней особенностью может стать использование собственных чипов Apple — модема C1 и беспроводного чипа N1, — что должно повысить энергоэффективность и скорость передачи данных. Если характеристики подтвердятся, iPhone 17e может заметно сократить разрыв между бюджетным и флагманским сегментами Apple.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
30.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Apple A20 и A20 Pro: что ждать от первых 2-нм чипов для iPhone 18 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Статистика: iPhone 11 вот уже пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди абонентов МТС / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru