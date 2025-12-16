Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки

MForum.ru
16.12.2025,
В Кыргызстане неожиданно начались продажи нового, ещё официально не анонсированного, устройства Honor. Смартфон Honor X8d уже значится в списках некоторых розничных сетей, что позволило полностью раскрыть технические характеристики и дизайн до планового релиза.
Согласно опубликованным данным, Honor X8d станет флагманом по автономности в своём классе. Устройство получило аккумуляторную батарею рекордной ёмкости 7000 мАч, которая сочетается с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. При этом производителю удалось сохранить компактность: толщина корпуса составляет всего 7.5 мм, а вес — 188 граммов.
Вторым ключевым аргументом станет камера. Основной модуль использует сенсор с разрешением 108 Мп, что является серьёзной заявкой на качественную фотографию в среднем сегменте. Его дополняет 5-мегапиксельный вспомогательный датчик, а фронтальная камера для селфи получила разрешение 16 Мп.
Honor X8d оснащён 6.77-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ (1080x2392 пикселей). За производительность отвечает процессор Snapdragon 6s Gen 2 (4G), работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Корпус имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP65.
В списке указано, что устройство работает на оболочке MagicOS 10, но базовая операционная система обозначена как Android 15. Это вызывает вопросы, поскольку официально MagicOS 10 должна быть основана на Android 16. Возможно, в описании допущена техническая ошибка, и пользователи всё же получат устройство на новейшей платформе.
Цена и точная дата начала поставок в наличии пока не указаны. Однако сам факт появления модели в базах данных розничных продавцов указывает на то, что её официальный глобальный анонс может состояться в самое ближайшее время. С такой комбинацией огромной батареи, тонкого дизайна и продвинутой камеры Honor X8d готовится бросить вызов другим популярным моделям в ценовом сегменте до $300.
© Антон Печеровый,
