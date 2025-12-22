Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом

22.12.2025, MForum.ru

Поклонники игровой серии Realme Neo могут скоро получить долгожданное обновление. Согласно новым слухам из Китая, компания работает над моделью Realme Neo8, которая станет преемником Neo7, дебютировавшего в декабре прошлого года. Утечка рисует картину серьёзного эволюционного апгрейда с акцентом на автономность.

Основное внимание в спецификациях уделяется двум компонентам. Во-первых, в отличие от Neo7 на процессоре MediaTek Dimensity 9300+, новая модель, по слухам, перейдёт на флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Это может означать не только рост производительности, но и новые возможности в энергоэффективности и работе с искусственным интеллектом.

Во-вторых, и это главная новость, Neo8 получит ещё более ёмкую батарею. Если её предшественник впечатлял элементом питания на 7000 мАч, то в Neo8 ёмкость может вырасти до 8000 мАч. Такой показатель выведет устройство в число абсолютных лидеров рынка по автономности, что станет ключевым аргументом для геймеров и активных пользователей.

Сообщается, что Neo8 сохранит премиальный подход к материалам: металлическая рамка в сочетании со стеклянными передней и задней панелями. Ещё одним качественным улучшением станет переход с оптического на ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем, который работает быстрее и точнее, особенно на влажных руках.

Уровень защиты от воды и пыли у Neo7 уже был высоким (IP68/IP69), и ожидается, что Neo8 как минимум сохранит эти стандарты, а возможно, получит и дополнительный рейтинг IP69K для максимальной устойчивости к струям под высоким давлением.

Таким образом, если утечки подтвердятся, Realme Neo8 предстанет не просто итеративным обновлением, а качественным скачком, предлагая пользователям комбинацию топового чипсета, беспрецедентной автономности и улучшенных элементов конструкции, чтобы укрепить позиции серии на конкурентном рынке игровых смартфонов. Точные сроки анонса пока неизвестны.