Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360

MForum.ru
05.01.2026,
Компания Realme готовится к запуску нового флагмана в линейке Neo, которая в этом году может получить серьёзный апгрейд. Официально подтверждено, что Realme Neo 8 будет представлен в Китае в конце января.
Первое, что бросается в глаза — это радикально новая задняя панель. В цвете «Cyber Purple» (Кибер-пурпурный) она становится полупрозрачной, открывая взгляду внутренние узоры и компоненты, выполненные в стилистике «киберпанк». Такой подход призван подчеркнуть технологическую суть устройства и выделить его на фоне конкурентов.
Ещё одним фирменным элементом стал возврат светодиодной полосы «Awakening Halo» рядом с блоком камер, которая подсвечивается при уведомлениях и зарядке. Также на корпусе заметна надпись «120X», что явно намекает на наличие перископного телефото-объектива с высокой кратностью зума, что нечасто бывает в этом ценовом сегменте. Realme также подчеркнула переход на более качественные материалы, применив металлическую рамку и стеклянную заднюю панель вместо пластика.
Согласно предварительным данным, Realme Neo 8 должен предложить топовые характеристики. «Сердцем» новинки станет новейший процессор Snapdragon 8 Gen 5, который будет работать в паре с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.1.
Realme Neo 8 получит 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung разрешением 1.5K с высокой частотой обновления 165 Гц. Для защиты и удобства предусмотрены ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и полноценная защита от воды.
В части автономности внимание должна привлечь батарея рекордной для своего класса ёмкости — 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.
Если тенденция сохранится, стартовая цена Realme Neo 8 в Китае может составить около 2500 юаней (~$360). С таким сочетанием — уникальный дизайн, топовый чипсет, огромная батарея и продвинутая камера с зумом — Neo 8 готовится не просто обновить линейку, а стать одним из самых сбалансированных и агрессивных предложений на рынке, бросив вызов моделям от Redmi, Poco и iQOO в борьбе за звание «омоложённого флагмана» года.
© Антон Печеровый,
