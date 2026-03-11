Анонсы: Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч

MForum.ru
После недель слухов и утечек компания Vivo представила в Индонезии новый смартфон V70 FE. Аппарат пытается совместить несовместимое: огромный аккумулятор и камеру с рекордным разрешением.
Vivo V70 FE оснастили 6.83-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1.5K с частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость достигает 1900 нит — отличный показатель для комфортной работы на солнце. Поддерживаются HDR10+ и 10-битный цвет (Q10+ панель), так что смотреть контент на устройстве будет одно удовольствие. Для своего ценового сегмента экран более чем достойный.
Главная фишка новинки — основной сенсор разрешением 200 МП с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.88. Это серьезная заявка для смартфона ценой около 400 долларов. В паре с ним работает 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера — 32 МП для селфи и видеозвонков. На задней панели также присутствует светодиодная подсветка Aura Light — фирменная фишка Vivo для более естественной портретной съемки в темноте.
Внутри Vivo V70 FE установлен 4-нанометровый MediaTek Dimensity 7360-Turbo — свежий чипсет, ориентированный на баланс производительности и энергоэффективности. Оперативной памяти до 12 ГБ типа LPDDR5, накопитель — UFS 3.1 объемом до 512 ГБ.
Аккумулятор емкостью 7000 мАч — вторая после камеры громкая характеристика. Поддерживается быстрая зарядка 90 Вт, так что батарею можно наполнить относительно быстро. Для фанатов автономности это настоящий подарок: с таким объемом и не самым прожорливым процессором телефон будет жить днями.
Vivo не поскупилась на защиту: аппарат сертифицирован по стандартам IP68 и IP69. Последний означает устойчивость к горячей воде и пару — редкость для смартфонов любого ценового диапазона.
Работает Vivo V70 FE управлением OriginOS 6 на базе Android 16. Vivo обещает шесть лет обновлений безопасности, хотя количество крупных обновлений ОС не уточняет. Из приятных мелочей: ИК-порт для управления техникой, подэкранный сканер отпечатков и Bluetooth 5.4.
Vivo V70 FE — редкий пример смартфона, который пытается угодить сразу двум аудиториям. Фанаты мобильной фотографии получат 200 МП с OIS — характеристики уровня дорогих флагманов. Любители автономности — батарею 7000 мАч с быстрой зарядкой.
Обычно такие компромиссы ведут к перекосу: либо камера съедает место внутри корпуса, либо батарея делает аппарат кирпичом. Vivo, похоже, удалось сохранить баланс, а 12 ГБ оперативной памяти и свежий процессор довершают картину.
Вопрос только в цене. В диапазоне от 380 (за версию 8/256 Гб) до 425…435 долларов (версии 12/256 и 8/512 Гб, соответственно) за такие характеристики — очень агрессивно. Главные конкуренты в лице Samsung и Xiaomi в этом ценовом диапазоне предлагают либо камеры попроще, либо батареи поменьше. V70 FE выглядит как попытка захватить нишу «универсального солдата» для тех, кто не готов переплачивать за флагманы, но хочет получить все и сразу.
Пока новинка доступна только в Индонезии. О глобальном запуске Vivo не объявляла, но учитывая характеристики и цену, спрос на V70 FE может заставить компанию расширить географию продаж. Российским покупателям остается надеяться на параллельный импорт.
© Антон Печеровый,
