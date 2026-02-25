Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109

Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109

25.02.2026, MForum.ru

Ровно через год после выхода модели Y04 компания Vivo представила на Ближнем Востоке его преемника — Vivo Y05. Новинка предлагает ряд важных улучшений при сохранении доступной цены, делая ставку на автономность, плавность дисплея и базовую защиту.

  • Дисплей: 6.74-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением 720 x 1600 пикселей (HD+), повышенной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Это заметный апгрейд по сравнению с предшественником, обеспечивающий более плавную прокрутку и лучшую читаемость на солнце.
  • Платформа: Чипсет Unisoc T7225 с поддержкой только 4G, работающий в паре с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ с возможностью расширения.
  • Камеры: Основная камера — 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. Это базовый набор для повседневной съёмки и видеозвонков.
  • Автономность: Главная особенность — аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт. Этого должно хватать на несколько дней работы при умеренном использовании.
  • Защита и корпус: Степень защиты от пыли и брызг IP65, металлическая рамка и пластиковая задняя панель. На тыльной стороне присутствует RGB-светодиод для уведомлений.
  • Биометрия: Боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.
  • Программное обеспечение: Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6.
  • Габариты: 167.4 x 77.1 x 8.4 мм, вес 209 грамм.

Vivo Y05 доступен в чёрном и белом цветах по цене $109, что делает его одним из самых доступных предложений на рынке с такими характеристиками. В целом Vivo Y05 можно рассматривать как яркого представителя ультрабюджетного сегмента, где конкуренция идёт не за мегапиксели, а за базовые потребительские качества. Компания делает ставку на три фактора:

  • Автономность: 6500 мАч в паре с энергоэффективным чипом и HD-экраном обещают исключительную живучесть. Это главный аргумент для тех, кому зарядка раз в несколько дней важнее высокой производительности.
  • Плавность: 120-герцовый экран в этом ценовом диапазоне — редкость и мощный маркетинговый шаг, создающий ощущение современности.
  • Защита и качество сборки: Металлическая рамка и IP65 добавляют очков в глазах практичных покупателей, особенно среди любителей активного образа жизни.

Компромиссы очевидны: скромные камеры, базовый чип и медленная зарядка. Но для целевой аудитории — пожилых людей, детей, работников физического труда или просто ищущих максимально надёжный и дешёвый аппарат — это осознанный выбор в пользу того, что действительно важно. По цене $109 Y05 выглядит уверенным игроком в своей нише, где конкуренты часто предлагают либо меньшую батарею, либо 60-герцовые экраны.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

