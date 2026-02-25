Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109

MForum.ru
Ровно через год после выхода модели Y04 компания Vivo представила на Ближнем Востоке его преемника — Vivo Y05. Новинка предлагает ряд важных улучшений при сохранении доступной цены, делая ставку на автономность, плавность дисплея и базовую защиту.
Vivo Y05 доступен в чёрном и белом цветах по цене $109, что делает его одним из самых доступных предложений на рынке с такими характеристиками. В целом Vivo Y05 можно рассматривать как яркого представителя ультрабюджетного сегмента, где конкуренция идёт не за мегапиксели, а за базовые потребительские качества. Компания делает ставку на три фактора:
Компромиссы очевидны: скромные камеры, базовый чип и медленная зарядка. Но для целевой аудитории — пожилых людей, детей, работников физического труда или просто ищущих максимально надёжный и дешёвый аппарат — это осознанный выбор в пользу того, что действительно важно. По цене $109 Y05 выглядит уверенным игроком в своей нише, где конкуренты часто предлагают либо меньшую батарею, либо 60-герцовые экраны.
