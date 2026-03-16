ИТ: Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB

MForum.ru
16.03.2026,
Участие в регулярной встрече Technical Advisory Board принимали разработчики, интеграторы, эксперты по инфраструктуре и заказчики компании. Основной задачей встречи был системы диалог о развитии инфраструктуры, необходимой для решения задач искусственного интеллекта и машинного обучения.
По итогам встреч компания сформировала минимальный образ будущего решения – платформы хранения данных для задач ИИ и аналитики Tatlin.Datacube.
О трендах
По данным ведущих исследовательских компаний, к 2029 году 20% бизнес-задач будут решаться с помощью искусственного интеллекта.
✦ Внедрение ИИ перестало быть точечной инновацией и превращается в базовый стандарт для корпоративной ИТ-инфраструктуры, а значит, растут требования к производительности и интеллектуальности хранилищ данных.
✦ Среди трендов будущего ИТ-инфраструктуры в приоритете разработка автономных систем хранения данных. К 2029-2030 году, как ожидается, многие СХД смогут автономно выполнять типовые административные операции по самооптимизации, опираясь на заданные SLA и мониторинг на основе политик.
✦ Наблюдается активный переход от HDD к емкому и доступному Flash.
✦ В будущем более половины локальных емкостей будет размещаться на QLC NVMe SSD.
✦ Еще один тренд на ближайшее будущее, это построение кибербезопасных хранилищ: все СХД будут иметь встроенные активные средства защиты от хакерских атак.
«Yadro выстроила тесное взаимодействие с ИТ-интеграторами для валидации продуктовых гипотез — это позволило создать инфраструктурное решение, которое легко встраивается в существующие экосистемы компаний. В условиях, когда внедрение ИИ становится не конкурентным преимуществом, а необходимостью, такие сбалансированные отечественные решения критически важны для технологической независимости бизнеса», - отметил Владислав Лаптев, директор по инновациям Fork-Tech.
«Сегодня на рынке хранения данных происходит трансформация, если классические СХД десятилетиями развивались вокруг идеи максимальной надежности, то в эпоху ИИ все чаще звучит запрос на скорость обработки и предсказуемую производительность. Требования к сохранности данных сохраняются на прежнем уровне. При этом инфраструктура должна соответствовать темпу развития моделей и цифровых сервисов и обеспечивать предсказуемую производительность под ИИ-нагрузками. Регулярные профессиональные встречи, подобные TAB, позволяют синхронизировать ожидания заказчиков и вендоров и заметно ускоряют внедрение прорывных решений - от новых подходов к хранению до более умных, автономных систем, которые сами подстраиваются под ИИ-нагрузки», - отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления Tatlin Yadro.
Компания планирует продолжить проведение бизнес-встреч в формате стратегических сессий, чтобы не только делиться экспертизой, но и совместно с заказчиками формировать видение будущей инфраструктуры, адаптируя передовые решения под конкретные задачи бизнеса и отвечая на вызовы меняющегося рынка. Все заинтересованные приглашаются к диалогу. □
Публикации по теме:
12.03. Yandex B2B Tech объявил об итогах работы за 2025 год
03.03. ИКС Холдинг открывает двери Музея криптографии для инженеров и студентов
26.02. Контейнерная платформа MWS Cloud подтвердила совместимость с ПО для обеспечения безопасности контейнерных сред Luntry
25.02. В BrandLab оценили стоимость 30 самых дорогих IT-брендов на российском рынке
18.02. Yadro представила новую линейку плагинов Tatlin.Satellites.VM для платформ виртуализации
09.02. MWS Cloud запустила в промышленную эксплуатацию сервис Managed PostgreSQL в облаке MWS Cloud Platform
09.02. Вымпелком и Ростелеком повысили эффективность взаимодействия при подключении операторов фиксированной связи к услугам передачи данных
16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров
16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов
16.03. Билайн в Курганской области - сеть 4G укреплена в жилых и промышленных районах
16.03. Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости
16.03. Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB
16.03. МегаФон в Татарстане – назначен новый директор
16.03. МТС в Воронежской области – домашний интернет ускорен в пять раз
16.03. В Подмосковье тоже готовы отключать мобильную связь и мобильный доступ к интернету
16.03. В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета
15.03. Илон Маск заявил о планах запуска Tesla Terafab - гигантской фабрике по производству ИИ-чипов
15.03. SK hynix представила первый в мире 1c LPDDR6: скорость +33%, энергопотребление -20%
15.03. Китайская Lisuan выпустила 6-нм игровой GPU - конкурент RTX 4060 с полностью самостоятельной архитектурой
15.03. МегаФон в Вологодской области - сеть LTE запущена в селе Устье
15.03. МТС в Тамбовской области - домашний интернет запущен еще для пяти тысяч жителей
15.03. Ericsson и партнеры разрабатывают промышленные решения на базе 6G
16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой
16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч
16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне
12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300
12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей
12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч
11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч
09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана
09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы
09.03. itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H
09.03. TCL показала первый AMOLED NxtPaper
06.03. Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем
06.03. Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы
05.03. Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ