ИТ: Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB

16.03.2026, MForum.ru

Участие в регулярной встрече Technical Advisory Board принимали разработчики, интеграторы, эксперты по инфраструктуре и заказчики компании. Основной задачей встречи был системы диалог о развитии инфраструктуры, необходимой для решения задач искусственного интеллекта и машинного обучения.

По итогам встреч компания сформировала минимальный образ будущего решения – платформы хранения данных для задач ИИ и аналитики Tatlin.Datacube.

О трендах

По данным ведущих исследовательских компаний, к 2029 году 20% бизнес-задач будут решаться с помощью искусственного интеллекта.

✦ Внедрение ИИ перестало быть точечной инновацией и превращается в базовый стандарт для корпоративной ИТ-инфраструктуры, а значит, растут требования к производительности и интеллектуальности хранилищ данных.

✦ Среди трендов будущего ИТ-инфраструктуры в приоритете разработка автономных систем хранения данных. К 2029-2030 году, как ожидается, многие СХД смогут автономно выполнять типовые административные операции по самооптимизации, опираясь на заданные SLA и мониторинг на основе политик.

✦ Наблюдается активный переход от HDD к емкому и доступному Flash.

✦ В будущем более половины локальных емкостей будет размещаться на QLC NVMe SSD.

✦ Еще один тренд на ближайшее будущее, это построение кибербезопасных хранилищ: все СХД будут иметь встроенные активные средства защиты от хакерских атак.

«Yadro выстроила тесное взаимодействие с ИТ-интеграторами для валидации продуктовых гипотез — это позволило создать инфраструктурное решение, которое легко встраивается в существующие экосистемы компаний. В условиях, когда внедрение ИИ становится не конкурентным преимуществом, а необходимостью, такие сбалансированные отечественные решения критически важны для технологической независимости бизнеса», - отметил Владислав Лаптев, директор по инновациям Fork-Tech.

«Сегодня на рынке хранения данных происходит трансформация, если классические СХД десятилетиями развивались вокруг идеи максимальной надежности, то в эпоху ИИ все чаще звучит запрос на скорость обработки и предсказуемую производительность. Требования к сохранности данных сохраняются на прежнем уровне. При этом инфраструктура должна соответствовать темпу развития моделей и цифровых сервисов и обеспечивать предсказуемую производительность под ИИ-нагрузками. Регулярные профессиональные встречи, подобные TAB, позволяют синхронизировать ожидания заказчиков и вендоров и заметно ускоряют внедрение прорывных решений - от новых подходов к хранению до более умных, автономных систем, которые сами подстраиваются под ИИ-нагрузки», - отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления Tatlin Yadro.

Компания планирует продолжить проведение бизнес-встреч в формате стратегических сессий, чтобы не только делиться экспертизой, но и совместно с заказчиками формировать видение будущей инфраструктуры, адаптируя передовые решения под конкретные задачи бизнеса и отвечая на вызовы меняющегося рынка. Все заинтересованные приглашаются к диалогу. □

