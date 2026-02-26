IT: Контейнерная платформа MWS Cloud подтвердила совместимость с ПО для обеспечения безопасности контейнерных сред Luntry

26.02.2026, MForum.ru

MWS Cloud сообщает о подтверждении совместимости собственной платформы контейнеризации MWS Container Platform с ПО для обеспечения безопасности контейнерных сред Luntry.

Совместное использование платформы и решения безопасности позволяет заказчикам MWS Cloud контролировать риски на всех этапах жизненного цикла приложения – от сборки до промышленной эксплуатации. Интеграция снижает временные и операционные затраты на настройку защищённых Kubernetes-кластеров и управление ими.

Использование связки MWS Container Platform и Luntry поддерживает современные подходы DevSecOps, упрощая взаимодействие между разработчиками, инженерами DevOps и специалистами по информационной безопасности. Это особенно важно для организаций, развивающих микросервисные архитектуры и облачные сервисы.

«Обеспечение встроенной безопасности – ключевой приоритет для нашей контейнерной платформы. Теперь пользователи MWS Container Platform могут быстро получить готовую, защищенную среду для работы с контейнерами без необходимости сложных интеграций», – отметил спикер MWS Cloud.

Такая совместимость предоставляет пользователям MWS Container Platform расширенную наблюдаемость и возможности для расследования инцидентов, включая кибератаки, аномалии и некорректные конфигурации. Это усиливает возможности команд эксплуатации и безопасности, способствуя практическому внедрению модели Zero Trust и эффективному распределению функций.

Мнение: Совместимость с ПО ИБ важна, например, для банков, финансовых организаций, госсектора и компаний с госучастием. Интеграция с российским ПО снижает санкционные риски и подтверждает технологическую независимость. Это хорошая новость и для DevOps, поскольку им не нужно будет тратить время на написание «костылей» для интеграции безопасности. Они получают инструмент, где политики безопасности можно описывать как код (policy-as-code), что ускоряет развертывание сред разработки и тестирования. Благодаря расширенной наблюдаемости (мониторингу атак, аномалий и конфигураций), служба безопасности компании или организации получает прозрачный инструмент контроля, не мешая разработчикам выпускать обновления.

