Мобильная связь: МТС в Чеченской Республике - сеть запущена в горном селе Сюжи

17.03.2026, MForum.ru

МТС сообщает о запуске сети сотовой связи в селе Сюжи Шатойского района. Как утверждает компания, около 300 местных жителей получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету.

изображение вышки сотовой связи сгенерировано ИИ

«В год развития горных территорий в Чеченской Республике мы подключим к своей сети несколько горных и отдаленных сел региона. Одно из них – Сюжи. Ранее связь уже пришла в Харачой. До конца года МТС запустит и улучшит покрытие сотовой связи еще в нескольких горных территориях, что отвечает задачам, которые поставлены в республике на этот год», – прокомментировал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

Историческая справка

Село Сюжи расположено на высоте более 700 метров у подножия горы Варандой-Лам рядом с Аргунским ущельем. Маршруты по достопримечательностям Шатойского района входят во многие путеводители и туры по Чечне.

