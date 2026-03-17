Мобильная связь: МТС в Чеченской Республике - сеть запущена в горном селе Сюжи

МТС сообщает о запуске сети сотовой связи в селе Сюжи Шатойского района. Как утверждает компания, около 300 местных жителей получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету.

«В год развития горных территорий в Чеченской Республике мы подключим к своей сети несколько горных и отдаленных сел региона. Одно из них – Сюжи. Ранее связь уже пришла в Харачой. До конца года МТС запустит и улучшит покрытие сотовой связи еще в нескольких горных территориях, что отвечает задачам, которые поставлены в республике на этот год», – прокомментировал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

 

Село Сюжи расположено на высоте более 700 метров у подножия горы Варандой-Лам рядом с Аргунским ущельем. Маршруты по достопримечательностям Шатойского района входят во многие путеводители и туры по Чечне.

Публикации по теме:

10.03. МТС в Чеченской республике - запущена сеть в горном селе Харачой у перевала Харами

12.01. МегаФон в Чечне - оператор сообщает о модернизации оборудования в нескольких населенных пунктах

26.05. В DMTel оценили сотовую связи и мобильный интернет на Северном Кавказе

19.12. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году

08.10. МТС в Чеченской республике - компания обеспечила канал связи для управления солнечной электростанцией

06.08. МТС в Чеченской республике: дополнительное оборудование запущено в Урус-Мартане

06.03. МТС в Чеченской республике - скорости LTE в Грозном выросли на 25%

12.02. МегаФон в Чечне - абоненты в Серноводском районе могут заметить улучшение услуг

18.07. Вымпелком развивает сеть в Чеченской республике

24.02. Билайн на Юге на 40% увеличил сеть 4G на фоне роста трафика (ПР)

22.12.  МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing

07.03.  Чечня открыта для абонентов "МегаФона" из других регионов Северного Кавказа

17.03. Билайн - количество БС 4G в Иркутской области увеличено на 76% в 2026 году

17.03. МТС в Чеченской Республике - сеть запущена в горном селе Сюжи

17.03. Salience Labs и Keysight построят среду тестирования оптических коммутаторов

17.03. МТС подключил кроссоверы Jetour к своей мобильной сети

17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли

17.03. Американская Micron планирует вдвое нарастить производство на своей новой площадке на Тайване

17.03. В Индии усиливают кооперацию с европейскими лидерами в области ФИС

16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров

16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов

16.03. Билайн в Курганской области - сеть 4G укреплена в жилых и промышленных районах

16.03. Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости

16.03. Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB

16.03. МегаФон в Татарстане – назначен новый директор

16.03. МТС в Воронежской области – домашний интернет ускорен в пять раз

16.03. В Подмосковье тоже готовы отключать мобильную связь и мобильный доступ к интернету

Все статьи >>

Новости

17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69

17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов

17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера

16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой

16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч

16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra

13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой

13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне

12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300

12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей

12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий

11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч

11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч

11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов

10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч

10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч

09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана

09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы

09.03. itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H

09.03. TCL показала первый AMOLED NxtPaper

