Анонсы: Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39

MForum.ru
13.05.2026,
Nubia выпустила в Китае новые бюджетные TWS-наушники GT Buds, сделав ставку на геймерскую эстетику. Модель сочетает полупрозрачный корпус, RGB-подсветку, активное шумоподавление и низкую задержку звука. И всё это — менее чем за 300 юаней.
Зарядный кейс выполнен из полупрозрачного пластика, частично открывающего внутреннюю структуру. Встроенная RGB-подсветка усиливает геймерский стиль. Сами наушники также имеют прозрачные вставки и светодиодные акценты — на фоне однотонных чёрных и белых моделей в этом ценовом сегменте они выглядят ярко и необычно.
Nubia заявляет активное шумоподавление до 35 дБ — достаточно для снижения фонового шума в транспорте или дома. Наушники поддерживают Bluetooth 6.0, а также имеют выделенный игровой режим с низкой задержкой: заявленная задержка составляет около 70 мс. Полностью лаг убрать не удастся, но играть станет заметно комфортнее.
Автономность: до 6 часов на одном заряде, с кейсом — до 40 часов. Поддерживается быстрый вызов голосового ассистента через сенсорное управление.
Стоимость GT Buds — 269 юаней (около 39 долларов). Наушники ориентированы на бюджетную геймерскую аудиторию (аудиофилы в этом сегменте — редкие гости), что делает продукт вполне логичным. Сочетание ANC, низкой задержки и яркого дизайна выделяет их на фоне множества однотипных моделей в бюджетном сегменте. Запуск также органично вписывается в линейку геймерских смартфонов Nubia, особенно серии Neo и RedMagic.
GT Buds — нишевый продукт для тех, кто хочет выделиться. RGB-подсветка и прозрачный корпус добавляют вау-эффекта, но реальное качество звука потребует проверки. Однако за $39 трудно требовать эталонного звучания. Зато у Nubia есть ANC, низкая задержка (70 мс — хорошо для игр) и уникальный дизайн.
Минусы: неизвестна поддержка кодеков (вероятно, SBC/AAC, без LDAC). 35 дБ ANC — начальный уровень (хорошо за $39). Задержка 70 мс — неплохо, но не флагманские 40-50 мс.
Одним словом, если вам нужны наушники с эффектной внешностью, для игр и повседневного использования, GT Buds — отличный вариант. Если качество звука важнее подсветки, обратите внимание на других бюджетных конкурентов.
GT Buds уже доступны в Китае. Когда появятся на глобальном рынке — неясно. Судя по дизайну и цене, на Западе они могут стать популярными среди молодёжи
© Антон Печеровый,
