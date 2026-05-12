Мобильная связь: МТС в Нижегородской области ускорил мобильный интернет на Нижегородской ярмарке к ЦИПРу

12.05.2026,
МТС сообщает о модернизации сети связи на территории Нижегородской ярмарки в преддверии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Инфраструктурные улучшения затронули как пространство ярмарки под открытым небом, так и павильоны. Для подготовки сети к пиковым нагрузкам специалисты оператора расширили ее ёмкость и увеличили количество секторов LTE-оборудования.
Опираясь на инструменты Big Data, инженеры проанализировали историческое потребление трафика и спрогнозировали сценарии нагрузки в дни деловой программы, что позволило определить зоны, требующие дополнительного ресурса, и оптимально перераспределить сетевую мощность. По данным МТС, скорость мобильного интернета внутри павильонов, в залах Главного ярмарочного дома и на Ярмарочной площади выросла в 1,5 раза.
«Как главная площадка ЦИПРа и ключевая событийная локация региона, Нижегородская ярмарка характеризуется пиковой деловой активностью и максимальной нагрузкой на сетевую инфраструктуру. Мы заранее проанализировали трафик и модернизировали сеть с учетом архитектурных особенностей павильонов, включая сложные для прохождения радиосигнала материалы: зеркала, стекло и металлоконструкции. Инфраструктура спроектирована с запасом на будущее, чтобы гибко адаптироваться к растущим требованиям цифровых мероприятий», - отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
Историческая справка
Нижегородская ярмарка - крупнейший выставочный комплекс Приволжья, расположенный на Стрелке Оки и Волги. ЦИПР традиционно собирает здесь лидеров промышленности, ИТ-компаний, экспертов и представителей органов власти для обсуждения стратегий цифровой трансформации экономики.
