Развитие сетей: МегаФон в Нижегородской области - еще 5 сел получили новые БС

МегаФон запустил новые базовые станции в Борском, Дальнеконстантиновском, Лысковском и Семеновском муниципальных округах. По данным оператора, доступные скорости могут достигать 50 Мбит/с.

Улучшения коснулись жителей деревень Большое Покровское и Александровка, где находится один из детских оздоровительных лагерей. Здесь увеличена зона покрытия сети и скорость передачи данных, а это значит, что соцсети, видео и музыка будут загружаться быстрее даже в часы пик. Запуск новой телеком-инфраструктуры также обеспечит надёжность связи в критически важных ситуациях.

Новый телеком-объект заработал также в одном из старейших сел Нижегородской области – Чернухе. История этого населенного пункта тесно связана с экономическим и культурным развитием всего региона. В исторических документах село упоминается наряду с Лысковом и Макарьевом, где с XVII до начала XIX века действовала крупнейшая в России ярмарка. Сейчас в Чернухе проживают около 500 человек.

Инженеры оператора улучшили связь и в селе Новые Березники, где идет строительство коттеджного поселка, а также на северной окраине города Семенова. В столице «Золотой хохломы» живет около 25 тысяч человек, но летом во время одноименного фестиваля народных промыслов население города удваивается.

Кроме того, абонентам на данных территориях стали доступны звонки по технологии VoLTE.

«Мы с особым вниманием подходим к развитию сети в небольших городах и сёлах, потому что цифровая связь сегодня не роскошь, а необходимый ресурс для комфортной жизни, работы, учёбы и общения. И школьнику, и бабушке, ждущей видеозвонка от внука — должно быть доступно то, что делает жизнь по-настоящему насыщенной. Для этого в октябре мы построили и модернизировали около 40 базовых станций, а с начала года — уже более 300. Это не просто цифры: за каждой из них — голоса, возможности, надежды и новые горизонты для десятков тысяч людей», — говорит Алексей Михайлов, директор МегаФона в Нижегородской области.

