Развитие сетей: МегаФон в Нижегородской области - еще 5 сел получили новые БС

MForum.ru
20.11.2025,
МегаФон запустил новые базовые станции в Борском, Дальнеконстантиновском, Лысковском и Семеновском муниципальных округах. По данным оператора, доступные скорости могут достигать 50 Мбит/с.
Улучшения коснулись жителей деревень Большое Покровское и Александровка, где находится один из детских оздоровительных лагерей. Здесь увеличена зона покрытия сети и скорость передачи данных, а это значит, что соцсети, видео и музыка будут загружаться быстрее даже в часы пик. Запуск новой телеком-инфраструктуры также обеспечит надёжность связи в критически важных ситуациях.
Новый телеком-объект заработал также в одном из старейших сел Нижегородской области – Чернухе. История этого населенного пункта тесно связана с экономическим и культурным развитием всего региона. В исторических документах село упоминается наряду с Лысковом и Макарьевом, где с XVII до начала XIX века действовала крупнейшая в России ярмарка. Сейчас в Чернухе проживают около 500 человек.
Инженеры оператора улучшили связь и в селе Новые Березники, где идет строительство коттеджного поселка, а также на северной окраине города Семенова. В столице «Золотой хохломы» живет около 25 тысяч человек, но летом во время одноименного фестиваля народных промыслов население города удваивается.
Кроме того, абонентам на данных территориях стали доступны звонки по технологии VoLTE.
«Мы с особым вниманием подходим к развитию сети в небольших городах и сёлах, потому что цифровая связь сегодня не роскошь, а необходимый ресурс для комфортной жизни, работы, учёбы и общения. И школьнику, и бабушке, ждущей видеозвонка от внука — должно быть доступно то, что делает жизнь по-настоящему насыщенной. Для этого в октябре мы построили и модернизировали около 40 базовых станций, а с начала года — уже более 300. Это не просто цифры: за каждой из них — голоса, возможности, надежды и новые горизонты для десятков тысяч людей», — говорит Алексей Михайлов, директор МегаФона в Нижегородской области.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Нижегородская область МегаФон
--
Публикации по теме:
29.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - оператор установил дополнительное оборудование в селе Варганы / MForum.ru
15.09. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Нижегородской области - новые БС 4G появились в 25 селах и деревнях / MForum.ru
18.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - оператор запустил дополнительное оборудование в ряде населенных пунктов / MForum.ru
23.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Нижегородской области - покрытие 4G оптимизировано в местах отдыха / MForum.ru
18.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - проведен рефарминг частот 3G более, чем на 30 базовых станций в Арзамасе / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru