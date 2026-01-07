CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением

MForum.ru
07.01.2026,
Китайский бренд Infinix сделал на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе несколько громких заявлений, представив новую серию смартфонов Note 60. Устройства позиционируются не просто как игровые или производительные, а как пионеры в области массовой глобальной спутниковой связи и революционной системы охлаждения, что может серьёзно изменить представление о возможностях смартфонов среднего класса.
Хотя спутниковая связь уже не новинка в премиальных устройствах, Infinix предлагает к ней новый подход. В Note 60 эта функция представлена не как экзотическая «галочка», а как постоянно доступное аварийное соединение. По данным бренда, покрытие охватывает почти две трети поверхности Земли, а для активации не требуется дополнительной регистрации.
Скорость передачи данных ограничена 4 Кбит/с, по заявлению Infinix, система оптимизирована для HD-голосовых вызовов и двусторонних SMS. Смартфон способен автоматически переключаться между спутниковой сетью и обычным роумингом, обеспечивая связь даже в самых отдалённых районах без традиционного покрытия сотовых операторов.
Второй ключевой инновацией стала система охлаждения HydroFlow. Это первая в отрасли архитектура, использующая два пьезоэлектрических керамических насоса для прокачки жидкости со скоростью 6.5 мл в минуту.
Её дополняет революционный вибрирующий пьезоэлектрический вентилятор, не имеющий вращающихся лопастей. Вместо этого ультратонкие пластины толщиной 0.1 мм вибрируют с частотой 25 000 раз в секунду. По утверждению инженеров, такая «твёрдотельная» конструкция рассеивает тепло гораздо эффективнее традиционных вентиляторов, особенно во время длительных игровых сессий или при выполнении задач искусственного интеллекта.
Параллельно Infinix анонсировала выход на рынок игровых аксессуаров, представив то, что она называет первым в индустрии раздельным игровым контроллером. Устройство оснащено сенсорной панелью с ультранизкой задержкой и беспроводными магнитными курками, в которых используются микропереключатели уровня компьютерных мышей.
Таким образом, с серией Note 60 Infinix демонстрирует амбиции выйти за рамки простого копирования флагманских функций. Компания предлагает собственные, порой радикальные, технологические решения, чтобы предложить рынку уникальное сочетание глобальной связи, инновационного охлаждения и игрового потенциала по доступной цене, бросив вызов устоявшимся игровым брендам.
© Антон Печеровый,
