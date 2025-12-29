Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge

MForum.ru
Планы китайского производителя Infinix по расширению популярной серии Note стали немного яснее. Спустя несколько недель после появления в базе индонезийского регулятора, смартфон Infinix Note Edge оказался в центре новой утечки.
Инсайдер Парас Гуглани опубликовал первое изображение устройства и раскрыл ключевые ожидаемые характеристики, согласно которым новинка может стать одной из самых интересных в ассортименте бренда.
Опубликованный рендер демонстрирует устройство в зелёном цвете с относительно тонким профилем. На задней панели выделяется крупный горизонтальный блок камер, в котором размещены два объектива, светодиодная вспышка и, предположительно, дополнительный свет для съёмки.
Самыми важными анонсированными особенностями стали две. Во-первых, это 3D-изогнутый AMOLED-дисплей с высоким разрешением 1.5K. Во-вторых, компания, по данным утечки, намерена предложить для этого устройства длительную программную поддержку: три года обновлений Android и пять лет патчей безопасности — серьёзное обещание для сегмента, в котором работает Infinix.
Сердцем смартфона, согласно утечке, должен стать пока не анонсированный официально процессор MediaTek Dimensity 7100 5G, созданный по 6-нм техпроцессу. Для продолжительной автономности заявлен аккумулятор ёмкостью 6500 мАч. Ожидается, что из коробки устройство будет работать на Android 16.
Инсайдер указывает, что дебют Infinix Note Edge предварительно запланирован на январь 2026 года. Примечательно, что в сертификационных базах он фигурировал вместе с моделями Note 60 и Note 60 Pro. Последняя, как ранее выяснилось, получит чип Snapdragon 7s Gen 4 и 8 ГБ ОЗУ. Это наводит на мысль, что Infinix может представить сразу три новых смартфона серии Note в рамках одного запуска, охватив разные ценовые ниши — от производительного смартфона с изогнутым экраном (Note Edge) до более классических решений.
Если утечки верны, Infinix Note Edge может стать для бренда шагом в более премиальный сегмент, предлагая пользователям сочетание качественного изогнутого дисплея, свежей платформы и необычно долгой поддержки со стороны производителя.
