MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями

26.02.2026, Mforum.ru

Компания TECNO анонсировала концепт, который может стать одной из главных сенсаций выставки MWC 2026 в Барселоне. Речь идёт о модульной магнитной экосистеме смартфона, которая, по заявлению производителя, станет самым тонким решением в своём классе.

Концепт TECNO предлагает новый взгляд на эволюцию смартфонов. Вместо того чтобы покупать устройство с фиксированным набором компонентов на годы вперёд, пользователь сможет адаптировать возможности телефона под текущие задачи с помощью мгновенно подключаемых модулей. Это особенно актуально в свете растущих требований к вычислительным мощностям для AI-задач.

TECNO представит концепт-устройство в двух вариантах дизайна:

ATOM Edition: Минималистичный и структурированный дизайн, описываемый как «Рациональный порядок с личным выражением». Корпус из серебристого алюминия с фирменными красными акцентами.

MODA Edition: Более смелый и экспрессивный стиль, ориентированный на энтузиастов и подчёркивающий модульную идентичность устройства.

Планируется выпуск около десяти модулей для различных сценариев использования. Среди них:

Ультратонкий пауэрбанк (4.5 мм): Удваивает время автономной работы, питая одновременно телефон и подключённые аксессуары.

Экшн-камера: Для создателей контента, которым нужны гибкие углы съёмки при сохранении лёгкости устройства.

Для создателей контента, которым нужны гибкие углы съёмки при сохранении лёгкости устройства. Телефото-модуль: Работает как самостоятельная камера, используя дисплей телефона в качестве видоискателя. Обещает низкую задержку и мгновенный захват.

Базовый смартфон получит толщину всего 4.9 мм. Даже с подключённым модулем питания (+4.5 мм) общая толщина остаётся сопоставимой с обычными смартфонами. Задняя панель выполнена из стекла с матовым антибликовым покрытием, а рамка — из полированного металла.

В основе экосистемы лежит прецизионный магнитный массив, обеспечивающий надёжное крепление модулей. Для передачи энергии используются pogo-pin коннекторы с низким тепловыделением. Интеллектуальное подключение автоматически переключается между Wi-Fi, Bluetooth и mmWave в зависимости от модуля и задачи.

TECNO позиционирует экосистему как масштабируемую платформу. В будущем возможно появление модулей с AI-функциями, дополнительными накопителями и аксессуарами для образа жизни. Компания видит будущее за смартфонами, которые эволюционируют вместе с потребностями пользователя, а не остаются застывшим набором компонентов на момент покупки.

TECNO с концептом модульной магнитной экосистемы делает смелый шаг в сторону, от которой многие производители отказались после неудач Project Ara и LG G5. Однако у TECNO есть преимущества:

Магнитное подключение: В отличие от механических замков, магнитное крепление проще, надёжнее и позволяет сохранить тонкий корпус.

Современная база: Развитие беспроводных технологий и стандартов передачи данных (вплоть до mmWave) делает модульность более реалистичной.

Нишевый подход: TECNO не заявляет о массовом производстве, а представляет концепт, который может привлечь энтузиастов и задать тренд.

Главные вопросы: насколько доступными будут модули, как долго проживут pogo-pin коннекторы при частом подключении и сможет ли TECNO убедить сторонних производителей выпускать аксессуары для этой экосистемы. Пока же это один из самых интригующих анонсов MWC 2026, показывающий, что индустрия всё ещё ищет альтернативу привычным моноблокам.