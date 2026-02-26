MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями

MForum.ru
26.02.2026,
Компания TECNO анонсировала концепт, который может стать одной из главных сенсаций выставки MWC 2026 в Барселоне. Речь идёт о модульной магнитной экосистеме смартфона, которая, по заявлению производителя, станет самым тонким решением в своём классе.
Концепт TECNO предлагает новый взгляд на эволюцию смартфонов. Вместо того чтобы покупать устройство с фиксированным набором компонентов на годы вперёд, пользователь сможет адаптировать возможности телефона под текущие задачи с помощью мгновенно подключаемых модулей. Это особенно актуально в свете растущих требований к вычислительным мощностям для AI-задач.
TECNO представит концепт-устройство в двух вариантах дизайна:
Планируется выпуск около десяти модулей для различных сценариев использования. Среди них:
Базовый смартфон получит толщину всего 4.9 мм. Даже с подключённым модулем питания (+4.5 мм) общая толщина остаётся сопоставимой с обычными смартфонами. Задняя панель выполнена из стекла с матовым антибликовым покрытием, а рамка — из полированного металла.
В основе экосистемы лежит прецизионный магнитный массив, обеспечивающий надёжное крепление модулей. Для передачи энергии используются pogo-pin коннекторы с низким тепловыделением. Интеллектуальное подключение автоматически переключается между Wi-Fi, Bluetooth и mmWave в зависимости от модуля и задачи.
TECNO позиционирует экосистему как масштабируемую платформу. В будущем возможно появление модулей с AI-функциями, дополнительными накопителями и аксессуарами для образа жизни. Компания видит будущее за смартфонами, которые эволюционируют вместе с потребностями пользователя, а не остаются застывшим набором компонентов на момент покупки.
TECNO с концептом модульной магнитной экосистемы делает смелый шаг в сторону, от которой многие производители отказались после неудач Project Ara и LG G5. Однако у TECNO есть преимущества:
Главные вопросы: насколько доступными будут модули, как долго проживут pogo-pin коннекторы при частом подключении и сможет ли TECNO убедить сторонних производителей выпускать аксессуары для этой экосистемы. Пока же это один из самых интригующих анонсов MWC 2026, показывающий, что индустрия всё ещё ищет альтернативу привычным моноблокам.
© Антон Печеровый,
