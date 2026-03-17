Анонсы: iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов

17.03.2026, MForum.ru

Компания iQOO официально представила в Индии новый смартфон Z-серии — Z11x 5G, который приходит на смену прошлогодней модели Z10x 5G. Новинка получила обновленный процессор, увеличенную батарею и ряд других улучшений, сохранив при этом агрессивное ценообразование.

Z11x 5G оснастили 6.76-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full-HD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость в режиме повышенной яркости достигает 1200 нит — отличный показатель для бюджетно-среднего сегмента, обеспечивающий хорошую читаемость на солнце.

Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 7400 Turbo — свежий 4-нанометровый чипсет с восемью ядрами, ориентированный на производительные задачи и игры. Оперативной памяти до 8 ГБ типа LPDDR4X, накопитель — UFS 3.1 объемом до 256 ГБ.

Основная камера — двойная: 50-мегапиксельный сенсор Sony в компании со 2-мегапиксельным датчиком глубины. А вот фронталка порадовала: 32 МП — для своего класса это серьезная заявка, особенно учитывая позиционирование модели. Любители селфи оценят.

Аккумулятор емкостью 7200 мАч — одна из ключевых особенностей новинки. В паре с энергоэффективным процессором это обещает рекордную автономность. Поддерживается быстрая зарядка 44 Вт, так что гигантскую батарею можно наполнит за разумное время.

Сканер отпечатков расположен сбоку, есть ИК-порт для управления техникой, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и два слота для SIM с поддержкой 5G. Работает все под управлением OriginOS 6 на базе Android 16. iQOO обещает два крупных обновления ОС и четыре года патчей безопасности.

Вариант iQOO Z11x 5G с 6/128 ГБ памяти оценен в 18 999 рупий (~$205), 8/128 ГБ – 20 999 рупий (~$225), а топовый 8/256 ГБ обойдется 22 999 рупий (~$250). Цвета – Prismatic Green и Titan Black. Продажи на Amazon и в магазине iQOO India начались.

iQOO Z11x 5G — редкий пример сбалансированного апгрейда. В отличие от многих конкурентов, которые меняют лишь цифры на бумаге, iQOO действительно улучшила ключевые параметры: процессор стал мощнее, батарея выросла, фронтальная камера получила серьезное обновление.

Цена осталась в рамках разумного. Стартовая версия за 18 999 рупий (205 долларов) выглядит очень привлекательно на фоне конкурентов. Для сравнения: недавний Vivo Y51 Pro 5G с похожей батареей, но более слабой фронталкой и HD-экраном стоит от 24 999 рупий. iQOO предлагает FHD+, 32 МП селфи-камеру и тот же объем батареи дешевле почти на 6000 рупий.

Единственный компромисс — LCD вместо AMOLED. Но для игровой аудитории, на которую ориентирован бренд, это не критично. Главное — производительность, автономность и отзывчивый экран с высокой частотой обновления. Все это у Z11x 5G есть.

Старт продаж покажет, насколько востребованной окажется формула "большая батарея + мощный чип + нормальная цена". Но первые признаки говорят о том, что iQOO снова попала в яблочко.