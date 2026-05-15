Анонсы: Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub

15.05.2026, MForum.ru

Motorola тихо запустила в Европе новый трекер Moto Tag 2. Внешне он минималистичен: компактное устройство для ключей, сумок, кошельков или багажа, работающее через Google Find Hub на Android-устройствах. Но главные улучшения скрыты внутри.

Moto Tag 2 поддерживает Ultra-Wideband (UWB) наряду с Bluetooth 6.0 и Bluetooth Channel Sounding. Это позволяет значительно точнее определять местоположение пропавшей вещи по сравнению с обычными Bluetooth-трекерами. Вместо расплывчатого «где-то рядом» телефон будет показывать направление и точное расстояние до теряемого предмета. Особенно это полезно в помещении, где традиционные трекеры часто ошибаются.

Motorola заявляет до 600 дней работы от одной стандартной батарейки CR2032. Это серьёзный апгрейд по сравнению с «одним годом» у первого поколения Moto Tag. Трекер также получил защиту IP68 (пыленепроницаем и выдерживает погружение в воду). Дождь, случайное падение в лужу или пролитый кофе ему не страшны.

Дизайн минималистичный, но с изюминкой. Трекер достаточно тонкий, чтобы поместиться в кошелёк или отделение для багажа. Вместо скучного белого или чёрного цвета Motorola предлагает зелёный и оранжевый варианты.

Небольшие, но приятные функции: встроенная кнопка позволяет позвонить на телефоне или дистанционно спустить затвор камеры. Google Find Hub обеспечивает сквозное шифрование и безопасный обмен местоположением.

Moto Tag 2 уже доступен в Великобритании и Германии по цене около £29.99 и €40 соответственно. Пока запуск ограничен несколькими европейскими странами, но позже география продаж расширится.

Moto Tag 2 — это попытка Motorola сделать более функциональную Android-альтернативу Apple AirTag, не усложняя продукт. Поддержка UWB (которой до сих пор нет у большинства Android-трекеров) даёт ему серьёзное преимущество перед дешёвыми Bluetooth-трекерами, работающими по принципу «сильнее сигнал — ближе предмет». Добавьте к этому 600 дней автономной работы, защиту IP68 и интеграцию с Google Find Hub (которая у AirTag реализована через сеть Apple) — и получится почти идеальный трекер для Android-пользователей.

Конкуренты: Samsung Galaxy SmartTag 2 (500 дней, UWB, $30),Chipolo one point (200дней, без UWB, $28), Tile Pro (365 дней, без UWB, $35). У Moto Tag 2 — 600 дней, UWB, IP68, цена €40. Дороже, чем у Chipolo и Tile, но дешевле Samsung (у которого автономность 500 дней). 600 дней работы — рекорд для сменных батареек.

Минусы: работает только с Android (Google Find Hub). Для iOS не подойдёт. UWB требует поддерживающий телефон (не все Android-смартфоны 2024-2025 годов поддерживают UWB). В отзывах может не хватать точности на больших расстояниях (UWB хорош для «горячо-холодно», но дальность Bluetooth выше). Но с сетью Find Hub трекер будет находиться и через Bluetooth.

В целом для владельцев смартфонов с Android Moto Tag 2 — отличный выбор. Он точнее, дольше работает и лучше защищён, чем большинство конкурентов. Ждём глобальный запуск — в США, Азии. Цена в США, вероятно, будет $30-35 — тогда это станет бестселлером.