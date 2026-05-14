Мобильная связь: МегаФон в Иркутской области усилил сеть 4G в Ангарске

MForum.ru
14.05.2026,
МегаФон сообщает об улучшении качества телеком-сети в Ангарске. Установлены дополнительные базовые станции и модернизировано существующее оборудование, в результате ёмкость сети выросла.
В работе нового оборудования задействованы низкие, средние и высокие частотные диапазоны. В зону расширенного покрытия вошли Первый промышленный массив, Московский тракт, железная дорога и ряд садоводств на окраине города. Также в разных частях Ангарска проведена модернизация телеком-оборудования с оптимизацией частот и добавлением дополнительных мощностей.
«Ангарск является одним из самых активных городов Иркутской области по потреблению сотового трафика. В среднем каждый житель в день скачивает почти 2,5 ГБ интернет-данных и разговаривает по телефону около 40 минут. В то же время за первый квартал текущего года голосовой трафик увеличился на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. Подобные точечные работы по усилению сети дают максимальный эффект: облегчают нагрузку на соседние телеком‑объекты и повышают надёжность связи», – прокомментировал Дмитрий Бобков, директор МегаФона в Иркутской области.
