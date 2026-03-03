Мобильная связь: МТС в Иркутской области - оператор сообщает о модернизации сети в Листвянке

MForum.ru
МТС сообщает о модернизации мобильной сети в туристическом поселке Листвянка. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование, что обеспечило существенный рост скоростей, доступных пользователям мобильного интернета, по данным компании - на 50%. Покрытие сети LTE доступно на всей территории поселка.
фото пресс-службы МТС
«Листвянка считается главными «воротами» к Байкалу и является одной из самых любимых туристических локаций жителей и гостей региона. Сейчас в зимний период жизнь в Листвянке кипит: здесь проходят фестивали, экскурсии, спортивные и развлекательные мероприятия. Теперь посетителям будет значительно комфортнее пользоваться мобильной связью и цифровыми сервисами – делиться в интернете фотографиями природы, экспонатов музея смотреть и скачивать видео на высоких скоростях», - отметил директор филиала МТС в Иркутской области Константин Зимин.
фото - пресс-службы МТС
В разгар зимнего туристического сезона Листвянку посещают десятки тысяч туристов и жителей региона, приезжающие погулять, полюбоваться льдом, покататься на хивусах и собачьих упряжках. Для туристов, как, впрочем, и для местных жителей, мобильный интернет - критически важная услуга. ||
