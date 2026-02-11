Мобильная связь: МТС в Иркутской области - оператор расширил покрытие LTE в Саянске с использованием российской БС

MForum.ru
11.02.2026,
Специалисты МТС развернули отечественное радиооборудование для поддержки слоя LTE на территории промышленной зоны агрохолдинга "Саянский бройлер", обеспечивающего Иркутскую область и другие сибирские регионы продукцией из мяса кур.
Задействованное оборудование «Иртея» работает в диапазоне 1800 МГц и охватывает радиопокрытием почти всю территорию птицефабрики, обеспечивая скорости скачивания данных вплоть до 75 Мбит/с. Мобильная сеть стандарта LTE стала доступна сотрудникам производственных и административных объектов агрохолдинга, в частности, мобильный интернет обеспечен в цехе промышленного выращивания бройлеров, цехе по производству и переработке продукции, и в помещениях комбикормового завода.
МТС реализует масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. По планам компании в ее сети до 2030 года появится 20 тысяч базовых станций «Иртея». В Иркутской области базовые станции «Иртея» уже запущены в 10 районах. В 2026 году МТС планирует обеспечить российским телеком-оборудованием еще более 20 локаций в различных районах Приангарья.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС Иркутская область Иртея развитие сетей отечественные базовые станции
--
Публикации по теме:
10.02. [Новости компаний] Мобильная связь: МегаФон в Иркутской области - сеть LTE модернизирована в населенных пунктах Куйтунского района / MForum.ru
29.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Иркутской области - российские базовые станции появились еще в 5 населенных пунктах Приангарья / MForum.ru
03.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Иркутской области - оператор улучшил качество радиопокрытия и услуги связи в Ангарске / MForum.ru
26.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Иркутской области - в Братске проведена модернизация сети мобильной связи / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Иркутской области - проведенный рефарминг повысил средние скорости LTE-доступа в Братске / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru