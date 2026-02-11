Мобильная связь: МТС в Иркутской области - оператор расширил покрытие LTE в Саянске с использованием российской БС

11.02.2026, MForum.ru

Специалисты МТС развернули отечественное радиооборудование для поддержки слоя LTE на территории промышленной зоны агрохолдинга "Саянский бройлер", обеспечивающего Иркутскую область и другие сибирские регионы продукцией из мяса кур.

Задействованное оборудование «Иртея» работает в диапазоне 1800 МГц и охватывает радиопокрытием почти всю территорию птицефабрики, обеспечивая скорости скачивания данных вплоть до 75 Мбит/с. Мобильная сеть стандарта LTE стала доступна сотрудникам производственных и административных объектов агрохолдинга, в частности, мобильный интернет обеспечен в цехе промышленного выращивания бройлеров, цехе по производству и переработке продукции, и в помещениях комбикормового завода.

МТС реализует масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. По планам компании в ее сети до 2030 года появится 20 тысяч базовых станций «Иртея». В Иркутской области базовые станции «Иртея» уже запущены в 10 районах. В 2026 году МТС планирует обеспечить российским телеком-оборудованием еще более 20 локаций в различных районах Приангарья.

--

