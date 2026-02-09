Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов

MForum.ru
09.02.2026,
На сайте консорциума Wireless Power Consortium (WPC) появилась новая сертификация, проливающая свет на возможности беспроводной зарядки предстоящей флагманской серии Samsung Galaxy S26. В списке значатся три модели, соответствующие Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra.
Согласно документу, все три смартфона будут поддерживать усовершенствованный стандарт Qi версии 2.2.1. Это позволит им осуществлять беспроводную зарядку мощностью от 20 Вт и выше, что подтверждает более ранние слухи о поддержке 25 Вт для Galaxy S26 Ultra.
Однако новость имеет и обратную сторону. В сертификации указано, что устройства соответствуют только Base Power Profile (BPP) — базовому энергетическому профилю стандарта Qi. Но они не поддерживают Magnetic Power Profile (MPP), который отвечает за совместимость с магнитным креплением.
Это означает, что смартфоны линейки Galaxy S26 не будут оснащены встроенными магнитами для беспроводной зарядки. Следовательно, они не смогут самостоятельно надёжно фиксироваться на совместимых аксессуарах с магнитным креплением (аналогах MagSafe). Для этого пользователям, как и в случае с предыдущими поколениями, потребуются специальные чехлы с магнитным кольцом.
Данное решение можно расценить как упущенную возможность, поскольку магнитная беспроводная зарядка быстро становится ожидаемым стандартом в премиальном сегменте. Она обеспечивает не только удобное и надёжное выравнивание устройства на зарядной площадке, но и открывает возможность использования целой экосистемы магнитных аксессуаров (держатели для авто, крепления и т.д.).
Samsung продолжает осторожную политику в этом аспекте. Компания готова повысить скорость беспроводной зарядки, но по-прежнему не решается на интеграцию магнитного кольца в конструкцию корпуса, вероятно, стремясь избежать дополнительных затрат или сохранить совместимость с собственной экосистемой аксессуаров. Для части пользователей, ценящих универсальность и скорость, это станет шагом вперёд. Тех же, кто ожидал от флагмана 2026 года полной совместимости с магнитным стандартом, новость может разочаровать.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru