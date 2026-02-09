Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов

09.02.2026, MForum.ru

На сайте консорциума Wireless Power Consortium (WPC) появилась новая сертификация, проливающая свет на возможности беспроводной зарядки предстоящей флагманской серии Samsung Galaxy S26. В списке значатся три модели, соответствующие Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra.

Согласно документу, все три смартфона будут поддерживать усовершенствованный стандарт Qi версии 2.2.1. Это позволит им осуществлять беспроводную зарядку мощностью от 20 Вт и выше, что подтверждает более ранние слухи о поддержке 25 Вт для Galaxy S26 Ultra.

Однако новость имеет и обратную сторону. В сертификации указано, что устройства соответствуют только Base Power Profile (BPP) — базовому энергетическому профилю стандарта Qi. Но они не поддерживают Magnetic Power Profile (MPP), который отвечает за совместимость с магнитным креплением.

Это означает, что смартфоны линейки Galaxy S26 не будут оснащены встроенными магнитами для беспроводной зарядки. Следовательно, они не смогут самостоятельно надёжно фиксироваться на совместимых аксессуарах с магнитным креплением (аналогах MagSafe). Для этого пользователям, как и в случае с предыдущими поколениями, потребуются специальные чехлы с магнитным кольцом.

Данное решение можно расценить как упущенную возможность, поскольку магнитная беспроводная зарядка быстро становится ожидаемым стандартом в премиальном сегменте. Она обеспечивает не только удобное и надёжное выравнивание устройства на зарядной площадке, но и открывает возможность использования целой экосистемы магнитных аксессуаров (держатели для авто, крепления и т.д.).

Samsung продолжает осторожную политику в этом аспекте. Компания готова повысить скорость беспроводной зарядки, но по-прежнему не решается на интеграцию магнитного кольца в конструкцию корпуса, вероятно, стремясь избежать дополнительных затрат или сохранить совместимость с собственной экосистемой аксессуаров. Для части пользователей, ценящих универсальность и скорость, это станет шагом вперёд. Тех же, кто ожидал от флагмана 2026 года полной совместимости с магнитным стандартом, новость может разочаровать.