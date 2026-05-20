Слухи: Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого

20.05.2026, MForum.ru

В ближайшие недели Motorola должна представить преемника Edge (2025), который дебютировал в мае прошлого года. В преддверии официального анонса в сети появились рендеры устройства, дающие раннее представление о дизайне Motorola Edge (2026).

На рендерах телефон показан в оливково-зеленом цвете с текстурированной задней панелью. Общий дизайн остался узнаваемым, но есть несколько изменений. Самое очевидное — дисплей: он стал плоским (вместо изогнутого у Edge 2025). Рамки — тонкие и равномерные со всех сторон.

Модуль камер сохранил дизайн предшественника, но характеристики пока неизвестны. Устройство, судя по всему, получит тройную основную камеру, которая, как ожидается, будет включать первичный сенсор Sony LYTIA и телеобъектив с функцией Super Zoom. На левой грани сохранится AI-кнопка, кнопки питания и громкости — справа.

Больше подробностей о характеристиках появится в ближайшие недели.

Если верить рендерам Motorola Edge (2026) отказывается от изогнутого экрана в пользу плоского. Это важное изменение. В последние годы изогнутые экраны были в тренде, но у них есть недостатки: блики по краям, случайные нажатия, сложность с защитными стеклами. Плоский экран практичнее. Плоский дизайн в сочетании с тонкими рамками делает телефон похожим на iPhone и Pixel.

Если камеры будут на уровне (Sony LYTIA + Super Zoom) и цена не подскочит, Edge (2026) может стать популярнее предшественника. Особенно среди тех, кто устал от изогнутых экранов.