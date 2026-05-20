Слухи: Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого

MForum.ru
20.05.2026,
В ближайшие недели Motorola должна представить преемника Edge (2025), который дебютировал в мае прошлого года. В преддверии официального анонса в сети появились рендеры устройства, дающие раннее представление о дизайне Motorola Edge (2026).
На рендерах телефон показан в оливково-зеленом цвете с текстурированной задней панелью. Общий дизайн остался узнаваемым, но есть несколько изменений. Самое очевидное — дисплей: он стал плоским (вместо изогнутого у Edge 2025). Рамки — тонкие и равномерные со всех сторон.
Модуль камер сохранил дизайн предшественника, но характеристики пока неизвестны. Устройство, судя по всему, получит тройную основную камеру, которая, как ожидается, будет включать первичный сенсор Sony LYTIA и телеобъектив с функцией Super Zoom. На левой грани сохранится AI-кнопка, кнопки питания и громкости — справа.
Больше подробностей о характеристиках появится в ближайшие недели.
Если верить рендерам Motorola Edge (2026) отказывается от изогнутого экрана в пользу плоского. Это важное изменение. В последние годы изогнутые экраны были в тренде, но у них есть недостатки: блики по краям, случайные нажатия, сложность с защитными стеклами. Плоский экран практичнее. Плоский дизайн в сочетании с тонкими рамками делает телефон похожим на iPhone и Pixel.
Если камеры будут на уровне (Sony LYTIA + Super Zoom) и цена не подскочит, Edge (2026) может стать популярнее предшественника. Особенно среди тех, кто устал от изогнутых экранов.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.05. Sony и TSMC обсудили создание СП в области разработки и производства передовых датчиков изображений и физического ИИ
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы
17.04. Tesla ищет инженеров для Terafab на Тайване
16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров
13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой
05.03. Китайские операторы и GSMA запускают инициативу Mobile AI Innovation
25.02. ИИ-чипы нужны всем. Еще два игрока подняли денег, чтобы создать альтернативу чипам Nvidia
24.02. Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч
19.02. Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч
03.02. SpaceX намеревается создать распределенный ИИ на орбитах о 500 до 2000 км
30.01. Обзор рынка ИИ-браузеров от AI Port
21.01. Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит
20.01. Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем
14.01. Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения
11.01. Краткий обзор отчета PwC “Semiconductor and Beyond”
29.12. В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge
15.12. Qualcomm объявил о покупке стартапа Ventana Micro Systems
12.12. Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra
19.05. ИКС Холдинг и МГТУ им. Баумана будут сотрудничать в рамках подготовки инженеров
19.05. Элемент-Технологии поставит компании Спинтроника около 20 тысяч блоков питания для ноутбуков и серверов
19.05. «Если говорить про линк, то давайте все-таки дадим его абоненту»
19.05. T2 и Mango Office запустили совместный продукт для бизнес-коммуникаций
19.05. МТС установит в Нижегородской области около 60 новых БС отечественного производства
19.05. Владимир Месропян, МегаФон - актуальные мнения в цитатах с ЦИПР-2026
19.05. МТС развернет в Пермском крае порядка 50 отечественных БС
19.05. В «Байкал электроникс» задумываются над IPO?
19.05. МТС задействует в Кировской области более 40 отечественных БС до конца 2026 года
19.05. Байкал Электроникс собирается разработать CUDA-совместимые чипы на замену Nvidia
19.05. МегаФон и Бюро 1440 показали мобильный спутниковый комплекс
18.05. МТС показала аэромобильные комплексы для оперативного развертывания мобильной сотовой связи 4G/5G на базе беспилотника с отечественной БС на борту
18.05. Билайн показал на ЦИПР-2026 сеть p5G на отечественном оборудовании
18.05. МТС запускает маркетплейс с решениями для цифровизации бизнеса
18.05. На телефонах клиентов Билайн в 11 городах появилась индикация 5G
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально