Микроэлектроника: Qualcomm объявил о покупке стартапа Ventana Micro Systems

Этот американский стартап известен своими разработками нескольких поколений высокопроизводительных серверных процессоров на открытой архитектуре RISC-V. Эта сделка может усилить позиции Qualcomm в области CPU.

Сумма сделки не раскрывается. Команда Ventana войдет в состав Qualcomm для совместной разработки CPU. Предположительно сделка укрепляет внутренние разработки Qualcomm в области RISC-V и дополняет проект собственных CPU Oryon.

У Qualcomm, как известно, - сложные отношения с Arm, включая многолетние судебные разбирательства. Активности с RISC-V – подстраховка для компании и рычаг влияния на Arm.

Гибкость RISC-V позволяет создавать специализированные процессоры, что критически важно для новых задач, таких как искусственный интеллект на периферийных устройствах (edge AI) и энергоэффективные вычисления.

Qualcomm уже пыталась выходить на рынок процессоров для ЦОД со своими разработками на базе Arm в 2018 году, тогда – провально. Похоже, сейчас будет предпринята новая попытка, теперь на базе RISC-V.

Можно ли на RISC-V сделать востребованный процессор для сервера ЦОД?

Учитывая опыт Ventana с Veyron V2 – ответ положительный. Чиплетный подход позволяет создавать решения вплоть до 32 ядре (3.85 ГГц), 512-битный векторный блок и матричный ускоритель для AI/ML (0.5 TOPS INT8/ГГц на ядро). Причем в одной системе можно объединить несколько чиплетов.

В целом, экосистема RISC-V все еще уступает экосистемам x86 и Arm, но выход на этот рынок таких участников как Qualcomm может придать ускорение ее развитию. Ventana уже анонсировала следующее поколение Veyron V3 с частотой до 4.2 ГГц и поддержкой FP8 для ИИ.

Почему выбрали Ventana Micro Systems?

Можно предположить, что это связано с тем, что Ventana изначально разрабатывала процессоры для ЦОД. Дизайн Veyron соответствует тренду на модульные системы, это современный подход, упрощающий интеграцию и масштабирование.

Чего теперь можно ожидать?

Вполне вероятно, технологии Ventana дополнят и ускорят разработку собственных CPU Qualcomm Oryon.

Скорее всего, Qualcomm будет развивать оба направления, используя Arm (Oryon) для мобильных и клиентских устройств, а RISC-V — для таких рынков, таких как ЦОД, edge-устройства и специализированные AI-ускорители. Возможно Qualcomm будет теперь влиять на развитие стандартов RISC-V, особенно в области векторных вычислений и безопасности.

теги: микроэлектроника RISC-V участники рынка покупки бизнесов США

