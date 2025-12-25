Микроэлектроника: Yadro разработает «собственный процессор» базовой станции

MForum.ru
25.12.2025,
В сентябре 2021 года CNews писал о планах инвестировать в собственную линейку 8-ядерных процессоров по техпроцессу 12нм около 6 млрд руб. с планами начать их серийное производство в 2023 году. Тогда планировалось задействовать в процессоре ядра санкт-петербургской Syntacore (ООО Синтакор), которые разрабатываются с 2015 года. С 2019 году 51% этого разработчика принадлежит Yadro.
В 2024 году летом упоминались планы компании выпустить собственный процессор RISC-V и перевести на него планшеты Kvadra_T компании. Сообщалось, что разработка уже дошла до прототипа. И что их серийный выпуск (неизвестно где) начнется в 2026 году.
А сегодня КоммерсантЪ сообщает о планах Yadro разработать собственный процессор для базовых станций. К 2028 году. Впрочем, признают, что это может затянуться до 2031 года. Размер инвестиций указан почему-то в долларах, $300 млн.
В целом, если какая-то компания претендует быть разработчиком базовых станций, то у нее есть только два пути – заняться самостоятельной разработкой чипов или наладить стратегическое партнерство с кем-то из проверенных разработчиков. Учитывая, что выбор российских разработчиков процессоров весьма невелик, не так уж удивительно слышать, что Yadro собирается делать это самостоятельно. Почему бы и нет?
Проблема разработки телеком-чипов – их узкая специализация, их практически невозможно применить где-то еще. А значит, чтобы их разработка и производство окупились, требуется большой объем выпуска базовых станций, желательно от сотни тысяч штук, на десятках может и не окупиться. С другой стороны, если нет возможности закупки необходимых процессоров за рубежом, то ценовой фактор уже не так принципиален. Впрочем, есть и другая альтернатива – ПЛИСы. На них тоже можно создавать собственный процессор. Тоже недешево. Их тоже сложно закупить, поскольку если нужен современный ПЛИС – это без вариантов - американская продукция.
А еще в России нет собственного производства, которое может производить чипы по современным техпроцессам. Это означает, что даже при собственной разработке, говорить о технологическом суверенитете и гарантированных поставках вряд ли придется.
Совокупность всех этих проблем будет тянуть цену базовой станции «в космос». Такова цена попыток суверенитета в российских реалиях.

теги: телеком-оборудование Yadro мнения российское оборудование российское телеком-оборудование отечественное телеком-оборудование микросхемы процессоры

