Микроэлектроника: SK hynix представила первый в мире 1c LPDDR6: скорость +33%, энергопотребление -20%

15.03.2026,
Компания SK hynix объявила о завершении разработки 16-Гбит микросхемы LPDDR6 DRAM, произведенной по 6-му поколению 10-нм техпроцесса (1c). Новинка ориентирована на смартфоны и планшеты с функциями встроенного ИИ.
Ключевые характеристики
Скорость передачи данных увеличена на 33% (!) по сравнению с LPDDR5X и составляет не менее 10,7 Гбит/с. При этом энергопотребление снижено более чем на 20%. Серьезный сдвиг.
Как этого достигли?
Применяется так называемая субканальная архитектура и технология динамического регулирования напряжения и частоты DVFS (от англ. Dynamic Voltage and Frequency Scaling).
Субканальная структура позволяет активировать только необходимые пути передачи данных, а DVFS подстраивает напряжение и частоту под текущую нагрузку: в играх система выходит на пиковую производительность, а в повседневных сценариях поддерживается более низкая частота для экономии заряда. В малонагруженных режимах чип способен сохранять высокую скорость передачи 12,8 Гбит/с при сниженном напряжении.
Компания впервые показала разработку в январе на выставке CES 2026, а сейчас завершила сертификацию. Массовые поставки клиентам запланированы на 2П2026.
В феврале 2026 года свою версию LPDDR6 показывала Samsung, которая сделала акцент на энергосбережении, чипы этой компании показали выигрыш при чтении на 27% в сравнении с LPDDR5.
Интересный поворот событий – изначально LPDDR предназначена для использования в смартфонах, ради чего этот вид памяти и оптимизировали по энергоэффективности. Но сейчас к нему все активнее присматриваются те, кто занимается инфраструктурой ИИ, LPDDR может использоваться в задачах вывода, дополняя высокоскоростную HBM в GPU. Если разработчики ИИ начнут массово закупать LPDDR, это может дополнительно подстегнуть рост цен на микросхемы памяти, а также привести к росту цен на смартфоны.
теги: микроэлектроника память LPDDR6 микросхемы памяти
