Слухи: iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500

05.05.2026, MForum.ru

Пара новых флагманских смартфонов, включая iQOO 15T, должны выйти на китайский рынок в этом месяце. Предполагается, что он составит конкуренцию OnePlus Ace 6 Ultra и Redmi K90 Max на домашнем рынке. Недавно инсайдер Digital Chat Station поделился ключевыми деталями iQOO 15T, а теперь появилась новая утечка с дополнительными подробностями.

iQOO 15T получит 6.82-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 2K и частотой 144 Гц. Как и конкуренты, 15T будет оснащен чипсетом Dimensity 9500. Также ожидается батарея на 8000 мАч. Поддерживается проводная зарядка 100 Вт, но беспроводной зарядки не будет.

Основная камера — 200-мегапиксельная Samsung HP5. Детали о других задних камерах пока не раскрыты. Корпус, как сообщается, будет иметь металлическую рамку.

Помимо этого, iQOO также работает над новым телефоном серии Neo 11 для китайского рынка. Его характеристики еще не раскрыты, но предполагается, что это будет постепенное обновление существующей модели.

Кроме того, ожидается флагманский планшет iQOO Pad 6 Pro, с 13.2-дюймовым 4K LCD, Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ RAM, накопителем 612 ГБ и батареей 13 000 мАч с зарядкой 90 Вт. Цвета: Man Dao, Grey Crystal и Silver Wing.

iQOO 15T — прямой конкурент OnePlus Ace 6 Ultra и Redmi K90 Max. Все три — игровые флагманы с топовыми чипами (Dimensity 9500 / Snapdragon), большими батареями и высокими частотами экранов.

Отличия iQOO 15T:

Камера: 200 МП Samsung HP5 (у конкурентов, вероятно, 50 МП). Это серьезное преимущество для тех, кто много фотографирует.

Отсутствие беспроводной зарядки: конкуренты (OnePlus Ace 6 Ultra) могут иметь 50 Вт беспроводную.

Батарея: 8000 мАч (у Redmi K90 Max — 8000, у OnePlus — 7500?). Паритет.

Dimensity 9500 — флагманский чип MediaTek 2026 года, основанный на 3nm техпроцессе (или улучшенном 4nm). Он должен быть энергоэффективнее Snapdragon 8 Elite, что в паре с 8000 мАч даст огромное время работы.

Беспроводная зарядка отсутствует — iQOO экономит на этом, чтобы удержать цену. Для геймеров это не критично.

Цена iQOO 15T, вероятно, будет около 4000-4500 юаней ($550-620). Если iQOO сможет удержать цену ниже конкурентов, у него есть шансы. Анонс ожидается в мае (до конца месяца). Пока же iQOO 15T выглядит как очень сильный игровой флагман.